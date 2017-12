Több mint 1000 vasútmodell zakatol a Gellért Szállóban

Több mint ezer vasútmodell zakatol majd keresztbe-kasul december 2-án és 3-án a Gellért Hotel termeiben. Az Adventi Mesehotelben a terepasztalok mellett lesz Mese-Szalon és meseshow is Eliza mesebeli vendégeivel.

December 2-án és 3-án, advent első hétvégéjén a Gellért Hotel ismét mesehotellé változik. A 2017-es lesz az ötödik Adventi Mesehotel a Gellért Szállóban. A cél nem változott az elmúlt négy évben: tartalmas és amennyire lehet, varázslatos programokkal meglepni a gyerekeket, mellettük pedig nosztalgiázni vágyó szüleiket.

Idén is lesz az egyik nagy kedvenc, a vasútmodell kiállítás. A sínek nagyjából 100 méter hosszan kanyarognak majd. Az egyéni terepasztalokról a 424 Vasútmodellező Klub gondoskodik, akik különböző méretarányú vasútrendszerekkel készülnek.

Több mint 1000 vasútmodell lesz a Gellértben, köztük a világ legkisebbje is.

Idén a szervezők készülnek az úgynevezett Mese-Szalonnal is, ahol lesz mézeskalács butik, a Mesehősök boltja pedig kreatív foglalkozásokkal készül, de lesz jéghoki is. Színpadi előadás is lesz: színpadra kerül egy zenés mesejáték, amelyben Eliza és mesebeli vendégei kalandját mutatják be. A főszerepet Fésűs Nelly játssza. Az idei Adventi Mesehotelre 1200 forinttól kaphatók a jegyek. További részletek a rendezvény honlapján találhatók.