Ünnepi koncert a százéves Finnország tiszteletére

Finnország az idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját. Az ünnepi év során Finnországban és világszerte sokszínű programokkal ünnepeltek finnek és finnbarátok egyaránt. Finnország Magyarországot kiemelten kezeli, hiszen a két nyelv rokonsága fontos tényező volt a finn nemzeti identitás kialakításában. A két ország kulturális kapcsolatai az elmúlt kétszáz év folyamán rendkívül élénkek és sokoldalúak voltak. Magyarországra különösen illik az ünnepi központi témája: „Yhdessä –Együtt". Az ünnepi év csúcspontjaként Magyarországon a Finn Nagykövetség ünnepi hangversenyt rendez a Zeneakadémia Nagytermében december 3-án, vasárnap 19.30 órakor.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Bogányi Tibor vezényli, az est szólistája a nemzetközi hírű finn szoprán, Helena Juntunen. A koncert műsorán Jean Sibelius és Toivo Kuula művei mellett Einojuhani Rautavaara madárhangokra komponált Cantus Arcticusa is elhanzik, a magyar szerzőktől pedig Kodály Zoltán, Kálmán Imre és Lehár Ferenc néhány jól ismert dallama csendül fel. Jegyek a Zeneakadémia jegypénztárában kaphatók.

Az 1975-ben született Bogányi Tibor gyermekkorában zenetanár szüleivel került Finnországba, felsőfokú zenei tanulmányait a Sibelius Akadémián folytatta. 2002-ben kiemelkedő nemzetközi hírnévre tett szert azzal, hogy 28 évesen kinevezték a Turkui Szimfonikusok vezető karmesterévé. Jelenleg a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere. A Finn Oroszlán Lovagrend elsőosztályú érdemrendjével kitüntetett dirigens számos finn zeneszerző művét mutatta be Magyarországon; 2016-ban, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a Magyar Állami Operaházban ő vezényelte Einojuhani Rautavaara A bánya c. operáját. Mint gordonkaművész itthon és külföldön is rendszeresen koncertezik. Bogányi stílusát a művészi sokszínűség és virtuóz interpretálás jellemzi; kiemelkedő szinten mozog mind az opera és szimfonikus repertoár világában, együttműködve a világ vezető zenekaraival és művészeivel.

Helena Juntunen korunk egyik legsugárzóbb egyéniségű szopránja, aki nem csupán kifejező hangjával varázsolja el közönségét, hanem ragyogó színészi játékával is. A világ operaházai közül szerepelt Brüsszelben, Nancyban, Minnesotában, AixenProvence-ben, Drezdában, Strassbourgban, Lyonban, Göteborgban, Montpellierben, Nizzában, Genovában és Bécsben. A 2016-17-es évadban a művésznőt A halott város Mariettájaként hallhatták Bázelben és Salome címszerepében Strasbourgban. Az énekesnő a világ neves koncertszínpadain, többek között Tokióban, Berlinben, Amszterdamban és Londonban is otthonosan mozog. Leggyakrabban Jean Sibelius, Perttu Haapanen és Esa-Pekka Salonen műveit tolmácsolja.