Taylor Swift legújabb albuma, a rekordokat döntögető Reputation már elérhető a jelentősebb streamingszolgáltatóknál.

Három héttel kiadása után elérhető Taylor Swift új albuma, a Reputation a Spotifyon és Apple Musicon. Korábban Swift jó pár évig szándékosan leszedte zenéit a streamingszolgáltatókról, amivel a fizikai hordozók megvásárlására kapacitálta rajongóit.

This week has been unforgettable. I love you guys. Thanks a million https://t.co/qjspCA7NJ7 — Taylor Swift (@taylorswift13) 2017. november 16.

A mostani, viszonylag korai feltöltésre lehetett számítani, ugyanis már a Reputationmegjelenésekor azt mondta, hogy az albuma elérhető lesz ezeknél a szolgáltatóknál. A 15 számos lemezen egybéként két vendégelőadó is énekel, Ed Sheeran és Future, ráadásul ugyanabban a számban, az End Game-ben.

Nemrég pedig Lorde és St. Vincent dolgozott össze Jack Antonoffal, aki társszerzője és producere Swift korábban megjelent a Look What You Made Me Do és a Call It What You Want című számainak. Ezalatt Swift összeállt a Max Martin - Shellback duóval a ...Ready for it? és a Gorgeous című számaiban.