Egy kis fekete ruha, és semmi zenei kíséret

Madonna és Britney Spears szerint a csend egyenlő a halállal, így újabban nemcsak edzés közben fotózkodnak a dívák, hanem olyan videót is közzé tesznek, ahol énekelnek. Madonna filterrel tette különlegessé a videóját, Spears pedig éneklés közben a karácsonyi dekorációját is megmutatta.

Madonna Britney Spears slágerét, a Toxic-ot énekelte, majd a videót megosztotta Instagramján két napja. Az előadás megihlette Britney Spearst, és ő is készített éneklős videót magáról a héten. Elvis Presley számát, a Can't Help Falling in Love című dalt adta elő, zenei kiséret nélkül.

Az előadást különleges időpontra időzítette, december másodikán, a születésnapján posztolta a videót. Ez nem háború a két díva között, mivel Madonna is épp ezért tette fel a videót, ami alá azt írta: a csönd egyenlő a halállal, majd boldog születésnapot kívánt kolléganőjének.

Britney Spears tehát szívből írta, hogy

inspirálta Madonna előadása.

Hozzátette, hogy nagy igazság, amit Madonna írt, a csend valóban halál, és már régóta szeretett volna egy ehhez hasonló videót készíteni. Vagyis olyat, amin egy kisebb fekete ruhában énekel, miközben körüljárja őt a kamera. Nos, ez valóban sikerült.

A videóban Spears csillogó karácsonyfáját, és az egész ünnepi dekorációt is jól lehet látni, bár erről már korábban is posztolt az énekesnő. Idén barátjával, Sam Asgharival ünnepel majd.