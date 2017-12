Diótörő és feminista Jancsi és Juliska

Decemberben majdnem harminc alkalommal adják elő A diótörőt az Erkel Színházban. A Jancsi és Juliska modern, feminista változatát is láthatják a nézők még idén, és februárban, a farsangi gálaest díszvendégei Roberto Alagna francia tenor és Aleksandra Kurzak lengyel szoprán szerelmes dalokat énekelnek majd. A Magyar Állami Operaház ünnepi előadásairól számolt be Ókovács Szilveszter főigazgató.

Elmondta, hogy a Ring Estélyen a két énekes többek között a Pillangókisasszony-ból énekel szerelmes duettet, de a Rómeó és Júlia, a Szerelmi bájital, az Otello és a Gianni Schicchi részletei is felcsendülnek előadásukban. Az Operaház együttesei a gálaesten Mester Viktória és Szegedi Csaba operaénekes közreműködésével Wagner, valamint az őt inspiráló és általa ihletett művekből adnak elő. Wagner dallamaiból építkezik az estély nyitótáncának zenéje is, amelyet Gulya Róbert zeneszerző ír az alkalomra. A rendezvény rendezője Anger Ferenc, a koreográfiáért Solymosi Tamás felel, a karmester Kocsár Balázs főzeneigazgató lesz.