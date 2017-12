A Body Count Ice-T hobbiprojektjeként született meg 1990-ben, aztán egymás után jöttek a lemezek, és a hobbiból egy komoly formáció lett, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal már 27 éve működik. Utoljára a '90-es években játszottak Magyarországon, és 2018-ban újra itt koncerteznek, ezúttal a Budapest Parkban.

A Body Count legutóbb 21 évvel ezelőtt játszott Budapesten, de jövő nyáron újra jönnek. A Budapest Parkban lépnek fel 2018. június 17-én. A Los Angeles-i Body Count 1990-ben alakult, amikor Ice-T és heavy metal-rajongó unokatestvére szobatársak lettek. A rapper Ice-T

hamar rákapott a műfajra,

így született meg az ismert formáció, és két év alatt össze is rakták első lemezüket, a Body Count-ot. Azóta még ötöt írtak, és a legutóbbival, a 2017-es Bloodlust-tal jönnek Budapestre.

Annak idején Ice-T első szóló lemeze, a Rhyme Pays volt az első album, amire felkerült a „szülői felügyelettel”-pecsét, és az ilyenfajta szövegszerzés a Body Countot is meghatározta. Az első lemezre került fel a hírhedt Cop Killer című daluk, ami miatt a lemezt egy időre be is vonták.

2009-ben így adták elő a Cop Killer-t:

Az alapító tagok közül egyébként már csak Ice-T és Ernie C gitáros játszanak a Body Countban, D-Rock és Beatmaster V rákban, míg Mooseman basszusgitáros egy utcai lövöldözésben halt meg. 2006-tól 2009-ig

szünetelt is az együttes,

aztán 2014-ben készítettek egy lemezt, a Manslaughter-t, az jelentette az igazi nagy visszatérést. Idén pedig kiadták a Bloodlust-ot, legutóbbi anyagukat.

Ízelítő az új anyagból:

A Body Countot idén egy Grammy-jelölést is kapott a Legjobb metal előadás kategóriájában, egyértelműen feléledt a banda, a Budapestet is érintő turné is ennek a jele. A jegyek elővételben december 8-tól kaphatók a Budapest Park honlapján.