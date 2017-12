Bővült a FEZEN metalfelhozatala

Már kaphatók a bérletek és a napijegyek a 2018-as FEZEN-re, és most bejelentettek három új fellépőt. Jön fesztiválra a Helloween, a Simone Simons vezette Epica, és a Dream Theater, Megadeath, Testament tagokból verbuvált Metal Allegiance is.

Három új névvel tovább bővült a 2018-as FEZEN fellépőinek névsor. Ezúttal a szerdai nyitónap fellépői közül jelentettek be a szervezők hármat. Az egyik a Helloween, aztán ott lesz a Simone Simons vezette Epica, és a Dream Theater, Megadeath, Testament tagokból verbuvált Metal Allegiance is. A három névvel egyértelműen a FEZEN metalfelhozatala erősödik,de a szervezők ígérete szerint hamarosan más műfajok rajongóinak is hoznak jó híreket.

Több mint három évtized dalaiból válogatva, maratoni programmal tér vissza Székesfehérvárra a Helloween. A Pumpkins United turnén visszatért az együttesbe Michael Kiske énekes és Kai Hansen gitáros, de a mostani felállásból is színpadra lép Andi Deris énekes és Sascha Gerstner gitáros. A banda

ritkán, vagy eddig még soha nem játszott dalokkalkészül július 25-i fezenes koncertjükre.

A szimfonikus metalt játszó holland Epica is fellép a 2018-as FEZEN-en. A szimfonikus metal holland sztárjai a könnyebb helyett inkább a minőségibb utat választják, így nem csoda, hogy tavaly rögzített legfrissebb albumokon a fafúvósoktól a vonósokig csupa élő hangszerrel szólaltatták meg zenéjüket, nem számítógépes hangokkal. A férje révén Magyarországhoz is kötődő Simone Simons vezetésével érkező Epica július 25-én játszik a FEZEN-en. A Metal Allegiance zenészeinek egyik része korábban játszott nagyon híres metalegyüttesekben, a másik pedig jelenleg is azt teszi. A supergroup tagjai olyan bandákból érkeztek, mint a Dream Theater, az Avenged Sevenfold, vagy éppen a Megadeth. A Metal Allegiance a FEZEN-en mutatkozik be a magyar közönségnek.

Még mindig csak a felsorolás elejénél tart a FEZEN, a korábban bejelentett Mr. Big, Fozzy és Enter Shikari hármasához csatlakozott három új név nyilván nem a végleges névsor. A 2018-ban július végére költöző fesztiválra a bérletek mellett már napijegyek is kaphatók, a diákoknak kiemelt kedvezménnyel, karácsonyig még a mostani elővételes árakon.