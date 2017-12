Megvan az idei popkirály: Ed Sheeran tarolt a spotifyon

A brit Ed Sheeran egyértelműen tarolt 2017-ben a Spotifyon. Csak a Shape of You-t másfél milliárdszor indították el a streamingszolgáltatónál. Jelenleg ez a Spotify történetének legtöbbet hallgatott dala.

A Spotify kedden közreadta a 2017-es rekorder előadói adatait. Az idei év egyértelmű – és nem meglepő – királya a szolgáltatónál Ed Sheeran lett. Harmadik albuma, a Divide (÷) lett a Spotify legtöbbet streamelt albuma 2017-ben. A legtöbbet hallgatott dal is az övé volt idén. Csak a Shape of You-t

1,4 milliárdszor indították el a szolgáltatónál.

Ő lett a legtöbbet hallgatott előadó is a Spotifyon, havonta fix 47 millió felhasználóval. Ha valaki nem ismerné.

A Shape of You egyébként szeptember 22-én lett a Spotify eddigi történetének leghallgatottabb száma. A kanadai rapper, Drake One Dance című dalát taszította le a trónról, ami több mint egy évig uralta a Spotify-sikerlistát. A Spotify idei előadói listáján Drake van a második helyen, utána jön The Weeknd, majd Kendrick Lamar és a The Chainsmokers.

Ennek ellenére – egyelőre –

Drake maradt minden idők legtöbbet hallgatott Spotify-előadó,

Sheeran itt a második helyen áll. A Spotify statisztikái szerint tavaly óta több mint a duplájára emelkedett a latin zene hallgatottsága, ez nagyrészt a Despacito nemzetközi sikerének köszönhető. A szolgáltató legnépszerűbb női előadója három éve változatlanul Rihanna, annak ellenére, hogy idén nem jelentkezett újdonsággal.