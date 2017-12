Soha nem hallott számokkal jön a következő Jimi Hendrix-lemez

Eddig soha nem hallott számokkal jön az új Hendrix-album. A Both Sides Of The Sky című lemez márciusban jön ki, és a posztumusz albumon 10 olyan felvétel is lesz, amelyek eddig még soha nem jelentek meg.

Jimi Hendrix következő, sorban a tizenkettedik posztumusz-albuma, a Both Sides Of The Sky március 9-én jelenik meg. Lesz digitális verzió, CD és 180 grammos hanglemez a nagyon igényeseknek. A lemezen lévő dalokat egyébként 1968 januárja és 1970 februárja között rögzítették - írja Rolling Stone. Az album az

utolsó része lesz a Hendrix archív, korábban ki nem adott felvételeiből készült trilógiának,amelyből eddig a Valleys of Neptune (2010) és People, Hell and Angels (2013) című lemezek jelentek meg.A márciusi posztumusz albumot már elő lehet rendelni.

Tavaly Jimi Hendrix öccse, Leon Hendrix a családi életüket is feltárta a Guardiannek adott interjújában. Többek között azt is elmondta, hogy Jimi soha nem hagyott ki családi ebédet, és hogy az inspiráció spirituálisan jött neki, egyszerűen a levegőben volt. Így derült ki az is, hogy

Jimi első „gitárja” egy seprű volt, kisfiúként azon gyakorolt. Öccse 2012-ben könyvet is írt Jimi Hendrix: A Brother's Story címmel, és egyébként Leonból is zenész lett, már két albuma is megjelent a Leon Hendrix Banddel.