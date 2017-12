Élvezték a berlini metrózást, ezért adtak egy gyors koncertet a peronon

A járókelők legnagyobb meglepetésére gyors minikoncertet adott a U2 a berlini metróban. A helyi közlekedési társaság egy ideig élőben közvetítette a műsort a Facebook-oldalán.

Koncerttel lepte meg a berlini metró utasait a U2 az után, hogy a német főváros metrójának kettes vonalán utaztak - írta a berlini közlekedési társaság, a BVG.

Az együttes két tagja, Bono és a gitáros The Edge néhány állomásnyit utazott szerdán a metróvonalon. Amikor a Deutsche Oper megállónál kiszálltak, észenélni kezdtek.

Im Bild: U2. Und ein paar Musikanten. pic.twitter.com/oniNJXVYRN — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) 2017. december 6.

Három dalukat, a Get Out Of Your Own Way-t, a Sunday Bloody Sunday-t és a One-t adták elő. A videón látható reakciók alapján jó ötlet volt a metrós minikoncert. Ahogy a '60-as években is nagyon jó ötlet volt a The Troggstól a metróban forgatni legnagyobb slágerükhöz, a Wild Thing-hez készített klipjüket.

Nyilván promóciónak sem volt utolsó bonóék kis akciója, mivel december 1-én jelent meg legutóbbi, sorban a 14. stúdióalbumuk. Így az sem lehet véletlen, hogy a három eljátszott dal közül az egyiket erről, a Songs of Expericence című lemezről választották.