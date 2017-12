Sztárnévsorral indít a 2018-as Balaton Sound

A Balaton Sound történetének legerősebb felhozatalát ígéri a 2018-as nevek első néhánya. Megvan a Nagyszínpad teljes headliner sora, közöttük David Guettával, Martin Garrixszel és a The Chainsmokerszel.

A szervezők több sztárfellépő nevét is bejelentették a 2018-as Balaton Soundra, köztük a teljes headliner-névsort. Fülöp Zoltán, A Balaton Sound főszervezője azt mondta, „a Balaton Sound nemzetközi hírnevét mutatja, hogy több mint fél évvel a kezdés előtt a legnagyobb sztárok közül ilyen sokan már elfogadták a felkérésünket”. Az egyik headliner az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténete, az amerikai The Chainsmokers elektropop-duó. Első lemezük egyből az első helyen nyitott a Billboard listáján, nyertek már Grammyt is, Closer című dalukat pedig

több mint egymilliárdszor streamelték a Spotifyon.

Ők nyilván a Nagyszínpadon kapnak helyet, ahogy a következő nevek is.

Ott lesz jövőre a világ egyik legismertebb DJ-producere, a Grammy-díjas David Guetta is. Legfrissebb albuma egyébként éppen jövőre jön ki. A Soundon játszik majd a belga Dimitri Vegas & Like Mike és a szemtelenül fiatal, még mindig csak 21 éves Martin Garrix is, akit zsinórban másodszor választották idén a világ elsőszámú DJ-jének. Fellép majd a francia DJ Snake, aki sokak számára leginkább a Lean On társszerzőjeként ismerős.

A dance-EDM irányból a friss tehetség, Jonas Blue jön a Soundra, ahol ott lesznek Ausztrália leghíresebb DJ-producerei is, a hölgy testvérpár Nervo és Timmy Trumpet. A hiphopos, R&B-s vonalat erősíti az amerikai Ty Dolla $ign, a holland élvonalból pedig a W&W tér vissza Zamárdiba.

A Balaton Sound Nagyszínpadán tehát jó néhány valódi DJ-sztár lép fel, akik egyébként már egy teljesen megújult, formájában és dekorációjában is

új színpadon zenélhetnek majd.

A szervezők a megújításra egy pályázatot írtak ki, aminek végeredménye az év végén derül majd ki. A most induló jegyvásárlással egyidőben már a szolgáltatások is elérhetők. A szervezők az early bird akció keretében kedvezményes, 2 fős all inclusive csomagokkal is készülnek, benne 5 napos bérletek szállással és transfer szolgáltatással. Az early bird akció december 7-én, csütörtökön, 12 órától indul, és három napig tart. Három ilyen csomagból lehet választani. A hagyományos kemping mellett a Beach kempingben telepített szállásokat is igénybe lehet majd venni. A Karaván kempnigbe szokás szerint a lakókocsisokat várják, és itt lesz majd a Flexotel Village és Podpads Village is.