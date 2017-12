Rekordáron kelt el a Discogs.com lemezgyűjtő oldalon egy ritka Beatles-kislemez. Ez volt a zenekar debütáló kislemeze, ami két számmal jött ki 1962 októberében.

Rekordáron kelt el a Beatles első kislemeze a Discogs.com lemezadatbázison. A Love Me Do kislemezéből még jó pár elérhető az oldalon, de eddig egyik sem került kerül majd

15 ezer dollárba, azaz 4 millió forintba.

Pontosabban 14 ezer 757 dollárba, amivel rekordot döntött az egyik Love Me Do-kislemez még októberben. Az ugyanis egyike volt annak a 250 hibás darabnak, amelyek a többivel együtt 1962. október 5-én jelentek meg. Ez a pár darab azért szokott egy átlagos Love Me Do-nál jóval drágábban elmenni, mert elírták a szerző, Paul McCartney nevét, és egy McArtney-felirat került a lemezre - írja a Billboard.

A dalt valóban McCartney írta még 16 évesen 1959 környékén, mikor lógott az iskolából. Később, és már a '62-es lemezen is, Lennon és McCartney közös szerzeményeként tüntették fel.

A 7 hüvelykes lemez A oldalán van a Love Me Do, a B oldalra pedig a P.S. I Love You került. A Discogs történetében

ez volt a legdrágább kislemez,

ami gazdát cserélt náluk, és így is majdnem megdöntötte az abszolút lemezrekordot. Prince duplalemezes Black Album-ja tartja ott a rekordot 15 ezer dollárral. Azaz csak 243 dollár kellett volna a rekord felállításához, és 244 a megdöntéséhez.