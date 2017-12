Legendás társulatok érkeznek a Nemzeti Színház fesztiváljára

A Nemzeti Színház főigazgatója, Vidnyánszky Attila a 2018-as MITEM fesztiválról és a színház karácsonyi akcióiról beszél a Művészbejáró című videomagazinban. Jövőre lehet már szabadbérleteket is lehet venni a nemzetközi fesztiválra, aminek a programja már most majdnem teljes. Szóba kerül a Nemzeti karácsonyi akciója is. A tavaszi színházi találkozón itt lesz Bertolt Brecht egykori színháza, a Berliner Ensemble. Ráadásul éppen Brecht remekművével jönnek, A kaukázusi krétakörrel. A rendező a világ egyik elismerten legnagyobb rendezője, a Nestroy-díjas Michael Thalheimer. (Nestroy-díjat a legnagyobbak kaptak, kapnak, így a nemrégen meghalt Luc Bondy, vagy Zadek, Marthaler, Lupa vagy éppen a tavalyi MITEM egyik szenzációs előadását rendező Alvis Hermanis.) De jön Magyarországra a milánói Piccolo Teatro, Giorgio Strehler egykori színháza is, ők a Pinokkiót játsszák majd.