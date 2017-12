Végre reagált a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakra a híres karmester, James Levine. A hét elején mondtak fel neki a New York-i Metropolitan Operánál (Met), azóta már újabb férfi jelentkezett hasonló történettel, amelyben a karmestert zaklatóként írja le. Szerinte a vádak alaptalanok, a vádlók szerint pedig ő hazudik.

James Levine, a New York-i Metropolitan Opera (Met) vasárnap menesztett karmestere, aki amúgy 40 éven át volt az operaház zeneigazgatója. 2016-ban csak Parkinson-kórja miatt önként vonult vissza a tisztségből, de alkalmanként még dolgozott a Metben. Egészen szombatig. Ugyanis a vezetőség a zaklatással kapcsolatos vádak miatt másnap bejelentette, hogy James Levine

már nem vesz részt a Met produkcióiban,

a már meghirdetett előadásokon sem vezényel. Az első történettel egy most 48 éves férfi, Ashok Pai állt elő. Azt mondta, a sztárkarmester 1985-től éveken át szexuálisan zaklatta, mikor ő még tizenéves volt.

A zaklatás állítólag 1993-ig tartott, és a lassan 50 éves férfi kis híján öngyilkos lett a történtek miatt. Aztán három másik férfi jelentkezett hasonló történettel. Levine pedig csütörtök esti nyilatkozatával végre

megtörte a csendet, és reagált a vádakra.

Azt írja, hogy a vádak alaptalanok, és szerinte bárki, aki igazán ismeri őt, bizonyíthatja, hogy életét nem elnyomóként és agresszív zaklatóként éli - írja a New York Times. Amúgy nyilatkozatában Levine egyértelműen bízik abban, hogy visszatérhet a Metbe vezényelni. A nyilatkozatra reagálva az egyik vádló, a most 67 éves James Lestock azt mondta,

hazudik. Fiatalkorúak megrontása, síráshoz vezető fizikai bántalmazás is történt. Ezeket hazugságvizsgálat alatt is elmondom. Vajon ő is el tudná?

A négy vádló történetében a Levine melletti másik közös pont az, hogy a legtöbben 17 éves koruk körül szevedték el az első zaklatásokat, ami aztán éveken át tartott még.