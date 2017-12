Meghalt Warrel Dane énekes

56 évesen meghalt Warrel Dane, a Nevermore énekese. Dane december 13-án, szerdán halt meg Brazíliában, ahol második szólólemezén dolgozott.

December 13-án meghalt Warrel Dane, a Nevermore metalegyüttes énekese. A brazíliai Sao Paulóban lett rosszul, ahol egyébként második szólólemezén dolgozott. A Loudwire egy helyi forrásra hivatkozva azt írta, valószínűleg szívinfarktus végzett a metalénekessel.

Vele volt szólóprojektjének gitárosa, Johnny Moraes, aki azt mondta, Dane az apartmanjában volt, mikor rosszul lett. Moraes megpróbálta újraéleszteni barátját, a mentőket is hívta, de mire kiértek, Dane már meghalt. Azt is mondta, hogy Dane nem volt jó állapotban, nagyon gyenge volt elsősorban alkoholizmusa és cukorbetegsége miatt.

Warrel Dane egyébként

operaénekesnek készült, ráadásul 5 éven át részt is vett ilyen képzésben,

többek között ennek köszönhette híresen széles hangterjedelmét. Dane énekelt a Sanctuary metalegyüttesben, majd a Nevermore-hoz került, közben pedig megjelentetett egy szólólemezt is 2008-ban, ez volt a Praises to teh War Machine. Brazíliában éppen ennek a projektnek a folytatásán dolgozott zenészeivel. Az új, készülő album címe 2016-ban derült ki: Shadow Work lett volna. Gitáros barátja, aki megpróbálta újraéleszteni, azt is elmondta, hogy az eddig elkészült anyagot megpróbálják hasznosítani, és a lemezt végül kiadni.