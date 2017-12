Rádiós műsorvezetőként hülyéskedett 50 évvel ezelőtt, és a hanganyaggal lepte meg 1965 karácsonyán zenésztársait, John Lennont, Ringo Starrt és George Harrisont. A meglepetéslemezből összesen három kópia készült.

Paul McCartney egy különleges ajándékkal lepte meg zenésztársait 1965 karácsonyán. Saját hanglemezt nyomatott Lennonak Harrisonnak és Ringo Starrnak. Ekkor már nagyon jól ment az együttesnek, öt éve zenéltek, több aranylemezük is volt. Jól éltek. Ehhez képest a 23 éves McCartney akkoriban

a barátnője családjával lakott Londonban.

A Beatleszel csak esténként játszottak, rendszeresen csak hajnalban feküdt le, emiatt pedig későn kelt. A délutánjai rendszerint szabadok voltak, és sokszor kisebb zenei marhulások összevágásával ütötte el az időt.

Akkoriban már volt kazetta, McCartney arra is dolgozott, de a 65-ös karácsonyra hanglemezzel készült barátainak. Az anyagból mostanában került ki egy 18 perces részlet. McCartney különböző zenei részleteket nyomatott a lemezre, de volt több teljes szám is ismert előadóktól. Igyekezett olyanokat összeválogatni, amikről sejtette, hogy

barátai valószínűleg még nem hallották.

Került a lemezre Rolling Stones-, Nat 'King' Cole-, Beach Boys- és Martha and the Vandellas-szám is.

McCartney az Unforgettable címet adta a lemeznek, egyszerűen azért, mert azt gondolta a barátairól és a Beatlesről is, hogy felejthetetlenek. Az egész lemezt úgy csinálta meg, mintha egy könnyűzenei műsor lenne egy New York-i rádióból - írja a Rolling Stone. Természetesen ő játszotta a DJ szerepét, és

a számok között szórakoztató szövegeket mondott fel.

Még barátnője bátyját is megszólaltatta: közösen konferálták fel Elvis Don't Be Cruel-jét. Később McCartney az ajándéklemezről azt mondta, „olyan volt, mint egy magazinműsor, tele fura interjúkkal, kísérleti zenékkel és olyan számokkal, amikről tudtam, hogy a többiek még nem hallották. Egy válogatás volt szokatlan dolgokból, nem több.” Mivel a hanglemezekből három nyomat készült, nagyon ritka és keresett Beatles-relikviának számítanak.