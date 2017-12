Benkő László jó híreket kapott az orvosától. Így már nincs akadálya a decemberi nagykoncertnek sem, sőt egy jövő évi nagy turné is indulhat.

Benkő Lászlót hetekkel ezelőtt műtötték, és úgy néz ki, már készülhet az 55 éves együttes decemberi arénás koncertjére. Benkő László azt mondta, „még fél évvel ezelőtt is rémülettel, szorongással tudtam csak erre a betegségre gondolni,

a szó hallatán összeugrott a gyomrom.

Akár hiszik, akár nem, ma már nincs így! Olyan pozitív tapasztalatokat szereztem a kezelések során, hogy nem ijeszt halálra ez a szó” – írja a Storyra hivatkozva a Blikk.

Még novemberben operálták meg Benkő Lászlót, eltávolították a máján kialakult daganatokat. A műtét állítólag

olyan jól sikerült, hogy a zenész már koncertezhet,

és intézheti unokái karácsonyi ajándékait is. Sőt, az Omegával 2018-ra több kontinenst is érintő turnét tervez. Azt is mondta, „én már kaptam egy szép ajándékot az ünnepekre: fél évig a kórház környékére sem kell mennem.” A fél év múlva esedékes kontroll előtt csak akkor kell orvosával konzultálnia, ha aggasztó tüneteket tapasztal.