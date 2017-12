Robbie Williams csak a napokban árulta el, hogy pontosan miért kellett lemondania néhány koncertjét még szeptemberben. Azt eddig is lehetett tudni, hogy intenzíven volt, most kiderült, hogy az agyában találtak rendellenességet.

Robbie Williams a napokban árulta el, pontosan miért kellett néhány hónapja lemondania néhány oroszországi koncertjét. Még akkor kiderült, hogy egy hétig volt kórházban, ráadásul intenzív osztályon, de annál többet nem mondott, hogy voltak aggasztó eredményei a vizsgálatoknak. A Sunnak adott interjújában most viszont azt is elmondta, hogy

az agyában találtak rendellenességet.

Azt is részletezte, hogyan lett rosszul Zürichben a szeptember 2-ai koncertje előtt a backstage-ben. Azt mondta,

lebénult a bal karja, szünet nélkül folyt ki a nyála a szája egyik sarkából.

Állítólag nagyon megfájdult a feje, és még lélegezni sem tudott rendesen. Úgy mondta, nem tudott egy rendes, mély levegőt venni. Rengeteg vizsgálatot végeztek el rajta, az agyát és a szívét is megnézték, és hamar kiderült, hogy az agyi elváltozás egy vérfolt volt. Williams az interjúban azt is elmondta, hogy a rosszullét óta visszatért a jógához, piláteszhez, és többet figyel a táplálkozásra is. Az augusztusi Budapesti koncertjén ebből egyébként nem sok minden látszott, akkor még csak hátfájásról lehetett tudni. A koncerten mi is ott voltunk, a koncertbeszámolóhoz kattintson a képre!