Nyolc koncert, 11 ezer rajongó, 17 órányi zene

A 10 éves Budapest Bár 10 állomásos turnéval ünnepli születésnapját. Az utolsó állomás december 22-én lesz a Kongresszusi Központban, ám aztán sem pihenek: szilveszteri koncertre is készülnek, december 31-én délután, és este is zenélnek a MOM Kulturális Központban.

A kezdetben egy koncert erejéig életre hívott zenekar, a Budapest Bár idén már 10 éves. A művészek nem egy nagy koncerttel ünnepelnek, hanem egy 10 állomásból álló országjáró sorozattal,vendégművészekkel, és egy novemberben megjelent, új lemezzel.

Az eddigi nyolc jubileumi koncerten több mint 11 ezer rajongónak játszották a régebbi slágereket és az új album dalait. Kiszámolták azt is, hogya koncertturnén összesen több, mint 17 órát muzsikáltak. A színpadon a zenekar mellett a legtöbbet szereplő három énekes Behumi Dóri, Németh Juci és Keleti András volt, így, ha van olyan rajongó, aki az összes koncertre ellátogatott, őket hallhatta legtöbbször.

Ilyen volt a jubileumi turné A 10 év 10 különleges koncertsorozat július 6-án startolt a Budapest Parkban, ahol a zenekar mellett felsorakozott a felállás mind a 11 énekes tagja. A jubileumi nyitó bulin nagy tömeg gyűlt a színpad elé, a jegyeladási adatok szerint 6000-en énekelték a művészekkel együtt. A Budapest Park-nyitóbulit követően a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál, augusztus 19-én a Tihanyi Szabadtéri Játékok voltak a 10 év 10 különleges koncert sorozat állomásai, majd szeptember 3-án a Dohány utcai Zsinagógában, október közepén a pécsi Kodály Központban és az A38-on, november 13-án a MOM Kulturális Központban tartottak jubileumi, az utóbbi helyszínen egyben lemezbemutató koncertet. A tízéves Budapest Bár Budapest című lemezén az öt muzsikussal mind a tizenegy énekes szerepel, és a teljes csapat mellett, Farkas Róbert felkérésére, szerzőként és énekesként Presser Gábor is közreműködik. A lemez további különlegessége, hogy a zenekar 8 előadója írt dalt az új albumhoz.

December 22-én a Kongresszusi Központban lépnek fel, a koncerten a Farkas Róbert vezette zenekaron kívül ott lesz a Budapest Bár összes, azaz mind a tizenegy énekese is. A konferansziészövegeket a Dumaszínház alapítója, Litkai Gergely írta, és az estén a Katona József Színház két színésze, Vajdai Vilmos és Keresztes Tamás adják majd elő. Különleges látványvilág készült csak erre az alkalomra, így a hangzás mellett a díszlet is megidézi majd a 20-as, 30-as éveket. A Budapest Bár szilveszterkor is nagy bulit csap, december 31-én a MOM Kulturális Központban kétszer, először délután háromkor, majd este héttől búcsúztatják az óévet.