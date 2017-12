Karácsonyi koncertet ad Gájer Bálint

Karácsonyi nagylemezén szereplő dalaiból ad koncertet Gájer Bálint december 21-én a MOM Sport Rendezvényközpontban.

Gájer Bálint a novemberben megjelent karácsonyi nagylemezén kiadott dalait is előadja karácsonyi koncertjén, december 21-én a Mom Sport Renezvényközpontban. Az ismert amerikai karácsonyi dalokat Gájer Báint magyarul adja majd elő. Jó páran lesznek a színpadon. Gájer tíztagú zeneakara mellett ott

lesz még húsz vonós zenész is.

Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé slágerei csendulnek majd fel. A koncerten ott lesz Csondor Kata színésznő, és meglepetésvendégként fellép a Fool Moon vokálegyüttes is. Gájer Bálint az új albuma mellett két korábbi lemezéről is énekel majd, illetve elhangzik majd néhány karácsonyi dal angolul is.