A híres Star Wars szvit is megszólal az Óbudai Danubia Zenekar Modern Idők nevű koncertsorozatának első koncertjén, ami a Gépek címet kapta, és január 25-én adják elő a Zeneakadémián.

Nagyon sok zenei mű kapcsolódik a gépekhez, és ezekből készített reprezentatív válogatást az Óbudai Danubia Zenekar. A szervezők szerint a koncerten

a gőzgéptől egészen az űrhajókig jutnak el.

Utóbbiakról egyértelműen a Star Wars szvit gondoskodik majd a zenekar január 25-ei koncertjén.

Az Óbudai Danubia Zenekar Modern Idők nevű sorozatának első koncertje a Zeneakadémián lesz Gépek címmel. A koncerten Előadják azt a zeneművet is, amelyet Prokofjev unokája, Gabriel írt egyszerre keverőpultra és szimfonikus zenekarra, ez lesz a Turntable concerto. A mű azért is lehet izgalmas, mert iyen jellegű zene még soha nem szólt a Zeneakadémia Nagytermében. A koncerten amúgy megszólal még Honegger Pacific 231, Mouvement symghonique nr. 3. és Adams Short ride in a fast machine című műve.