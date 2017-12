Petruska András egy öt számos kiadvánnyal jelentkezik az ünnepekre. Rákerült élete első, 20 évvel ezelőtti szerzeménye is, amit John Lennon ihletett. A Mák és dió a Gryllus Kiadó hagyományos karácsonyi sorozatában jelenik meg.

Petruska egy ötszámos kiadvánnyal készült az idei karácsonyra, az anyag a Mák és dió címet kapta. Peruska az ünnepi hangulatról azt mondta, „a karácsony számomra a belső csöndemhez, és az év közbeni hajrá által betemetett, tiszta érzéseimhez való visszatalálást jelenti.

Szeretem megélni az ünnep gyermeki csodáját,

elveszni a színek és fények kavalkádjában, együtt lenni a szeretteimmel, melegségben, játékban és az otthon biztonságában. Szeretem azt, hogy ennyi elég a boldog pillanathoz. Egy ingergazdag, olykor túlagyalt esztendő végén, meglepve veszem észre magamon, hogy milyen egyszerű összetevői vannak a jóllétnek. Ilyenkor igyekszem feltölteni magam ezzel az erővel egész évre.”

Petruska a Mák és dió-val lényegében a karácsonyi hangulatra pakol rá. A kiadványt egyébként Gryllus Dániel felkérésére készítette, és érdekessége, hogy elsősorban a 60-és és 70-es évek könnyűzenéje előtt tiszteleg. A lemezen megidézi Cseh Tamás és a Fonográf egy-egy dalát és John Lennon karácsonyi klasszikusát is. A dalokban Babarci Bulcsú mellett Petruska András másik barátja és pályatársa, Boggie is énekel. A Mák és dió a Gryllus Kiadó hagyományápoló karácsonyi sorozatában jelenik meg.

A lemezre felkerült Petruska legelső szerzeménye is, amit éppen John Lennon ihletett. Erről és a többi dalról azt mondta, „a színpadon túl a zeneszerzésbe is a karácsonyon keresztül kóstoltam bele. Jóllehet, akkor még nem tudtam, hogy komponálok. John Lennon karácsonyi klasszikusának szövege került a kezembe, és mivel a dalt magát nem ismertem,

ölemben a gitárral próbáltam elképzelni, milyen is lehet ez a híres szám.

Most, két évtizeddel később e kiadványon mutatjuk be ezt az első szerzeményt Legyen szép az ünnep címen, melyet immár nem Lennonnal, hanem állandó szerzőtársammal, Babarci Bulcsúval fejeztünk be közösen. Bulcsú saját jogán is az egyik leginspirálóbb hazai dalszerző számomra, így örömmel dolgoztam fel a gyönyörű ünnepi számát, melyben ő maga is közreműködik. Cseh Tamás dalát e karácsonyi sorozat darabjait hallgatva ismertem meg. Rögtön megszerettem, amilyen

finoman földeli a többi szám emelkedettségét.

A Fonográf együttes iránti rajongásomat viszont szüleimtől, különösen édesapámtól örököltem. Nincs karácsony mese nélkül; Grecsó Krisztián írása számomra mulatságosan karikírozza az ünnepekben megbújó, tabusított ellentmondásokat.”

Mák és dió

1. Karácsony

(Cseh Tamás – Bereményi Géza)

2. Zebránál pirosabb autó

(Babarci Bulcsú)

3. Karácsonyi dal

(Tolcsvay László – Bródy János)

4. Nagymama karácsonyra

(Grecsó Krisztián)

5. Legyen szép az ünnep

(Petruska András – Babarci Bulcsú)