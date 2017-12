Ügyes feldolgozással küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Ezzel a Taylor Swift-feldolgozással szeretnének segíteni azoknak akik már átéltek zaklatást. Az újragondolt akusztikus verzió minősége vetekszik az eredetijével.

A Country Music Television (CMT) idén is megszervezte az éves gáláját, a Next Woman Of Country-t Nashvillben. 9 új tehetséges énekes is feltűnt az eseményen, és az est legizgalmasabb pillanata az volt, amikor három énekesnő, Lindsay Ell, Kelleigh Bannen és Kalie Shorr előadták Taylor Swift Look What You Made Me Do című számát. Akusztikus hangszerelést adtak a néhány hét alatt nagy slágerré lett dalnak. A feldolgozás

legalább olyan jó lett, mint az eredeti.

És mivel a három énekesnő hamar felismerte azt, hogy hangjukkal több nőhöz el tudnak jutni, mintha egyszerűen csak csatlakoznak a #metoo-kampányhoz. Többek között ezért is készítettek egy minőségibb videót a dalhoz, aminek végén megjelentetnek egy segélyvonal számát, amelyet elsősorban szexuális zaklatás áldozatai hívhatnak.

A dalt egyébként nem a rendezvényen hallhatta először a közönség, a megjelentést követően kevesebb mint 12 óra alatt vették fel. A következő évben mindhárom énekesnő folytatja a munkát: turnéznak, koncerteznek, dalokat írnak.