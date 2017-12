A dekoltált karácsonyiság visszakerült a trónjára

A tavalyi fiaskó után 2017-ben Mariah Carey visszahódította trónját a karácsonyi dalok között. Tavaly Justin Bieber ugyan beelőzte a YouTube-on, de idén a videómegosztón és a Spotifyon is Carey dala nyert. Egyébként van olyan, aki nem hallotta az idei karácsonyi jövés-menésben az All I Want For Christmas Is You-t?

Úgy néz ki, a tavalyi kisebb kilengés után Mairah Carey és örökzöldje, az All I Want For Christmas Is You újra vezeti a karácsonyi dalok listáját, legalábbis ami a youtube-os és a spotifyos letöltéseket illeti. Tavaly a YouTube-on Justin Bieber nagyjából 10 milliós előnnyel csúszott be az első helyre, de idén már mindkét helyen újra Mariah Carey a király(nő).

Spotify

A Spotify karácsonyi slágerei közül 2017-ben Mariah Carey All I Want For Christmas Is You-ját streamelték a legtöbbször a világon. A második helyezett dal is már évek óta a karácsonyi készülődés alapvető háttérzenéje. George Michael Wham!-je a Last Christmas-szel a dal megjelenése óta permanensen belengi a decemberi időszakot világszerte. A harmadik helyet egy régi-új sláger szerezte meg. Azért régi, mert az It's Beginning to Look a Lot Like Christmas valóban egy régi dal, még 1951-ben jelent meg, és Meredith Wilson írta. Most viszont a 40 körüli kanadai énekes, Michael Bublé feldolgozásában került a harmadik helyre. Bublé 2011-ben jelentette meg Christmas címmel karácsonyi albumát, ami abban az évben több héten vezette a Billboard 200-as listáját az év végén. Meredith Wilson dalának feldolgozása hangsúlyos helyre került, azzal kezdődik a lemez. A nagy berobbanás óta eltelt hat év, és úgy néz ki,

a feldolgozás ereje nem csökkent.

Mariah Carey karácsonyi slágere 1994-es, a Wham!-é 1984-es, a bronzérmes Bublé feldolgozása pedig 2011-es. A listára egyébként kerültek klasszikus karácsonyi dalok is a modern darabok mellett, míg az első ötben az említettek mellett csak 2010 utáni dal van.

A Spotifyon legtöbbet streamelt karácsonyi dalok 2017-ben

1. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (1994)

2. Wham! – Last Christmas (1984)

3. Michael Bublé – It's Beginning To Look A Lot Like Christmas (2011)

4. Justin Bieber – Mistletoe (2011)

5. Ariana Grande – Santa Tell Me (2014)

6. Andy Williams – It's the Most Wonderful Time of the Year (1963)

7. Band Aid – Do They Know It's Christmas? (1984-es verzió)

8. The Pogues – Fairytale of New York (1987)

9. Bing Crosby – White Christmas (1942; egyébként a világon legtöbbet eladott kislemeze éppen az, amin a Crosby-verzió szerepel. Jóval több mint 50 milliót adtak el belőle.)

10. Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1945)

A Spotify karácsony előtti hetének legtöbbet streamelt – bármilyen stílusú – dalai között Mariah Carey slágere a negyedik helyen végzett több mint 23 millió streameléssel. A Wham! dalának 16 milliónyi streamelése pedig a 15. helyet jelentette.

YouTube

Még lehet némi verseny a legtöbbször elindított, karácsonyi zenés YouTube-videók versenyében az utolsó napokban, hiszen, a karácsonyi szezon még tart néhány napig, és valószínűleg bőven fognak még kattintani ezekre a videókra. Az viszont már biztos, hogy Mariah Carey slágerét nem fogja megelőzni más karácsonyi dal a YouTube-on az összes eddigi elindítást figyelembe véve. A cikk írásának idején valamivel több, mint 382 milliónál járt, míg a második helyen Wham! állt majdnem 316 millióval. A tavalyi youtube-os karácsonyi listavezető, Justin Bieber a harmadik helyen állt, mindössze 9 millióval lemaradva a Wham! mögött.

És ha valakinek esetleg nem lenne ismerős ez a három dal...

1. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (2017 karácsonya: 382 millió, 2016 karácsonya: 251 millió)

2. Wham! - Last Christmas (2017 karácsonya: 315 millió, 2016 karácsonya: 203 millió)

3. Justin Bieber - Mistletoe (2017 karácsonya: 309 millió, 2016 karácsonya: 261 millió)