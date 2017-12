2018-ban érkezik a Major Lazer új albuma, addig pedig kaptak a rajongók egy kis ízelítőt. Az együttes alapítója, Diplo megosztott egy vadonatúj számot, és a zenész nemrég az együttest ért kritikákra is válaszolt.

A Major Lazer karácsonyi ajándéka egy új dal. Az ingyenesen hallgatható SoundCloudra töltötték fel a Go Dung című számukat, amit közösen játszanak Kesszel.

A Major Lazer 2017-es Know No Better című kislemezén olyan sztárokkal szereztek közös számot, mint például Sean Paul. A banda következő albumára már nem kell sokat várniuk a rajongóknak, 2018-ban érkezik, és Music Is the Weapon lesz a címe.

A Major Lazer egyik alapító tagja, Diplo nemrég válaszolt a bandát ért kritikákra. A Major Lazer Lean on című slágere nagy sikert hozott, mégis sokan nehezményezték, hogy az indiai kultúrát is felhasználták a videóklipben, holott a zene stílusához nincs semmi köze.

Diplo az NME-nek azt mondta, zenéjükkel felhívják a figyelmet a floridai etnikai sokszínűségre.