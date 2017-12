Ezekért érdemes szilveszterkor színházba menni

Vígjátékokkal, zenés előadásokkal, különleges szilveszteri produkciókkal várják a fővárosi színházak az év utolsó napján a közönséget. Több színház dupla előadást tart: a Vígszínházban a Pál utcai fiúk, a Madách Színházban a Páratlan páros 1-2., a Centrál Színházban a My Fair Lady, a Budapesti Operettszínházban pedig musical-gálaest lesz délután és este.

A dupla előadások mellett egyes színházakban vacsorával, az előadás után zenés mulatsággal, néhol pezsgővel, üdítővel, süteménnyel várják azokat, akik színházban töltik a szilveszter estét. A Vígszínházban A Pál utcai fiúk című darabhoz Dés László és Geszti Péter írták a dalokat, a darabot délután, és este is játszák majd. A Pesti Színházban szintén két alkalommal a Woody Allen filmforgatókönyve alapján készült Szentivánéji szexkomédiá-t láthatják majd a nézők. A Madách Színházban délután a Páratlan páros, este pedig a Páratlan páros 2. szerepel a műsoron, Ray Cooney darabjának egyedülálló sikersorozata több mint 30 évvel ezelőtt, 1985 szilveszterén indult, a Páratlan páros 2. bemutatója pedig 2002-ben volt. A Belvárosi Színházban az Orlai Produkció Bocs, félrement! című előadását játsszák este két alkalommal. A komédia egy nagy lebukás szimfóniája, e-mailekben, telefonokon és csevegő-programokon előadva. A Centrál Színházban szintén két alkalommal látható vasárnap a My Fair Lady, G. B. Shaw fanyar-szellemes példázata a férfi és a nő örök párviadaláról Lerner és Loewe dalaival. A szegény virágáruslány történetét feldolgozó musicalt Tompos Kátya és Alföldi Róbert főszereplésével játsszák.A Thália Színházban délután és este Georges Feydeau Rövid a póráz című darabját tűzik műsorra.

A József Attila Színház az Évfordító sztárparádé című szilveszteri műsorral várja a közönséget vasárnap délután és este. Az est házigazdái Vándor Éva és Nemcsák Károly lesznek. A Katona József Színházban szilveszterkor délután és este a Pintér Béla által írt és színpadra állított Ascher Tamás Háromszéken című darabot, míg a Kamrában este a Gothár Péter rendezte Minden kombi cirkó, de nem minden cirkó bojler című előadást láthatják a nézők. A Radnóti Színház vasárnap este az Anders Thomas Jensen filmforgatókönyve alapján készült Ádám almái-t játssza. A szerző a Bibliából ismert Jób könyvéből indult ki, annak témáit járta körül. A skandináv stílusú fekete-komédia a jó és a rossz párharcának példázata, tele abszurd helyzetekkel.

A Szkéné Színházban Tasnádi István Nézőművészeti Főiskola című darabját adják szilveszterkor két alkalommal, Katona László, Mucsi Zoltán és Scherer Péter szereplésével. Az év utolsó napján a Játékszín a 39 lépcsőfok című krimi-vígjátékot mutatja be, amelyet John Buchan regénye és Alfred Hitchcock filmje alapján Patrick Barlow írt. A Játékszín előadásának érdekessége, hogy az eredeti történetet négy szereplő játssza el. A Magyar Színházban vasárnap délután a Sugar - Van aki forrón szereti című darabbal várják a közönséget, míg az Átrium Film-Színházban Az Őrült Nők Ketrece című musical szerepel a műsoron.

Az Újszínházban az év utolsó napján délelőtt a Pöttöm Panna, majd délután és este a Ricse, Ricse, Beatrice című produkció látható. A musical középpontjában Nagy Feró és a Beatrice zenekar története áll. A Karinthy Színházban A bolond lány című vígjátékkal búcsúztatják az óévet; a darabot vasárnap két alkalommal is műsorra tűzik. Az Örkény István Színházban a Csoda és Kósza című gyerekelőadás látható délelőtt, este pedig az Anyám tyúkja (1.) című produkciót játsszák. A műsorban mintegy 100 ismert magyar vers hangzik el. A Hatszín Teátrumban december 31-én délután a Francia rúdugrás című előadás, este operett show várja a közönséget. Délelőtt Az úgy volt... címmel mesejáték látható. A Budapest Bábszínházban a gyerekeket délelőtt Szalóki Ági szereplésével a Gingalló című zenés produkcióval várják. A RaM Colosseumban délután az ExperiDance produkciója látható Cinderella - Szilveszteri Menyegző címmel: Hamupipőke története tánc- és mesemusicalként kel életre. A Fővárosi Nagycirkusz Csodagömb - Cirkuszi Nagykarácsony című előadására vasárnap délelőtt és este várják a közönséget. A Müpa Sátorban a Recirquel Újcirkusz Társulat Cirkusz az Éjszakában című produkciója látható. A Müpa legszebb hagyományai közé tartozik Haydn zenéjével kezdeni az új évet. Január 1-jén délután Fischer Ádám karmester matinékoncerten mutatja be A teremtés című oratórium fiatalabbakhoz szóló változatát, este pedig teljességében hallható a mű a milánói Scala Akadémiai Zenekara, a Magyar Rádió Énekkara és neves szólisták közreműködésével. Szilveszterkor a Magyar Állami Operaház A diótörő című mesebalettet tűzi műsorra: az előadás vasárnap délután és este is látható az Erkel Színházban. A január 1-jei újévi koncerten Kesselyák Gergely vezényletével többek között Beethoven IX. szimfóniájával köszönti a társulat 2018-at. A Budapesti Operettszínházban vasárnap délután és este is a Mindhalálig Musical című előadás lesz, január elsején pedig hagyományaikhoz híven operett gálával nyitják az új évet. A műsorban népszerű operettek legszebb dalai hallhatók a társulat művészeinek előadásában.