Különös évfordulót ünnepelt Pesten Anna Netrebko

A világhírű orosz szoprán Anna Netrebko és hitvese Yusif Eyvazov az Andrea Chénier koncertszerű változatának főszerepeiben először énekeltek teljes operát Magyarországon az Erkel Színházban. A december 29-i esemény különleges hangulatához hozzájárult, hogy az egybeesett a pár házassági évfordulójával, amit az Opera az előadást követő zártkörű fogadáson meg is ünnepelt.

Anna Netrebkót napjaink legkiemelkedőbb szopránjaként tartják számon. Az orosz művésznő hangja, játéka, odaadása és megjelenése a laikusokat, vájtfülűeket, kritikusokat és pályatársakat egyaránt elvarázsolja. A szentpétervári Mariinszkij Színházban takarítónőként indult legenda hamar a helyi társulat tagja lett, majd az Egyesült Államok után Salzburgban és Európa rangos operaházaiban alapozta meg a világhírhez vezető utat.

A 18-19. század ikonikus szerepeit végigéneklő Netrebko másodszor jött Budapestre, ez alkalommal is férjével, az azerbajdzsáni származású tenorral, Yusif Eyvazovval együtt.

A tavalyi áriaest után Magyarországon először hallhatta a közönség a két operaóriást teljes, egészestés produkcióban énekelni. Ahogy 2016-ban, úgy idén is a Magyar Állami Operaház Zenekara kísérte a művészházaspárt.

Az együttes idén már adott közös koncertet Netrebkóval és Eyvazovval: augusztus végén Berlin 22 ezernél is nagyobb befogadóképességű erdei arénájában, a Waldbühne színpadán olasz szerzők operarészleteiből összeállított műsort mutattak be nagy sikerrel, amit a ZDF német közszolgálati televízió is közvetített.

Az Erkel Színházban december 29-én Netrebko és Eyvazov főszereplésével Umberto Giordano Andrea Chénier című operája koncertszerű előadásban volt hallható.A szoprán-tenor házaspár turné keretében járja a világot a darabbal, a budapesti fellépés sorrendben a milánói Scalában adott koncertet követte. A sztárpáros partnereiként az esten Elchin Azizov, Balatoni Éva, Farkasréti Mária, Vörös Szilvia, Bakó Antal, Beöthy-Kiss László, Busa Tamás, Cseh Antal, Geiger Lajos, Hábetler András, Kóbor Tamás, Szvétek László és Zsigmond Géza léptett színpadra, az Opera Ének- és Zenekarát Jader Bignamini vezényelte.