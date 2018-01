Milliókat kerestek vele, mégsem tudja eljátszani

Az 1995-ös Wonderwall című számot még mindig hallani akarják a rajongók, pedig az Oasis azóta feloszlott. Az egykori frontember, Liam Gallagher azt mondta, bár ő azóta sem tudja gitáron eljátszani a számot, fiának már nagyon jól megy. A Wonderwall azért felcsendül majd Gallagher következő koncertjein is.

Liam Gallagher bevallotta, hogy nem is tudja eljátszani az Oasis leghíresebb számát - írta az NME. Érdekesség, hogy a 16 éves fia, Gene viszont gond nélkül el tudja gitározni az 1995-ös Wonderwall-t, amit Liam Gallagher még

az Oasis frontembereként is kismilliószor adott elő. Azonban a banda 2009-ben feloszlott, utána jött a Beady Eye, aztán 2015 óta Liam Gallagher építi szólókarrierjét. És most vallotta be, hogy nem is tudja gitáron eljátszani a dalt. Ami nem akkora gond, hiszen ő az Oasisben sem gitározott, és most sem teszi, hanem áll parkájában a mikrofonhoz hajolva és énekel.