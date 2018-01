2007-ben volt az, amikor Farkas Róbert álmodott egy merészet, és úgy gondolta, hogy ideje lenne feléleszteni a századelő romantikáját és vele együtt a kávéházi cigányzenét. Segítségére volt ebben Gáncs Andrea, aki nemcsak a zenekar menedzsere, de egyúttal Róbert felesége is. Andrea majd' két évtizednyi művészeti menedzseri múltja és tapasztalata is kellett ahhoz, hogy összetrombitálják az ország legnépszerűbb énekeseit. Nemrég tartották az ünnepi, egyúttal legújabb lemezüket is bemutató koncertjüket. Ott jártunk.