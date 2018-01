Pápai Joci új mérföldkövet ért el

Pápai Joci 2017-ben mindent elért, amire vágyott: megnyerte A Dal-t, majd az Eurovíziós Dalfesztiválon is a döntőig jutott, év végén pedig a Comet-díjat is ő kapta, a legjobb dal kategóriában az Origo című számára szavaztak a legtöbben. Ígéretesnek tűnik a 2018 is, hiszen az évet klippremierrel, és turnéval indította. Erről beszélgettünk vele.