76 évesen meghalt a The Moody Blues angol progresszív rockegyüttes alapító fuvolistája, Ray Thomas. A zenekart idén áprilisban iktatják be a Rock and Roll Hall of Fame-be.

A múlt héten meghalt az angol The Moody Blues progresszív rockegyüttes egyik alapítója, a fuvolista Ray Thomas, akinél még 2013-ban diagnosztizáltak prosztatarákot - írja a CoS. A zenész egyébként december 30-án töltötte be a 76-ot.

Ray Thomas 1960 óta zenélt, és négy évvel később már megalapította a nagy sikerű The Moody Bluest, amivel egy kisebb, a hetvenes évekbeli megszakítissal

mostanáig zenélt.

Az együttesnek 16 stódiólemeze jött ki, a legutolsó 2003-ban. Egyik legismertebb daluk a Nights in White Satin a Bronxi mese című film soundtrackjéről is ismerős lehet.

Amellett, hogy fuvolájával és vokáljával nagyban hozzájárult a zenekar progresszív hangzásához, Thomas rengeteg számot is írt a Moody Bluesban. Mikor a zenekar 1974 és 1977 között leállt, Thomas szólóprojekttel rukkolt elő, és abban a pár évben két lemeze is megjelent. Az 1975-ös From Mighty Oaks és az 1976-os Wishes and Dreams.

Annak ellenére, hogy nem lehet ott, természetesen a Moody Blues tagjaként őt is beiktatják idén áprilisban a Rock and Roll Hall of Fame-be. Az idei névsor még december közepén adták közre. A Bon Jovi zenekar mellett a Dire Straits is ott lesz az idei ünnepélyes beiktatáson.