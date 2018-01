Újabb Omega-dalt használtak engedély nélkül Amerikában. A nem is olyan régi Kanye West-afférhoz hasonlóan itt sem értesítette senki a szerzőket. Ráadásul itt nem is csak egy részletet használtak fel, hanem hangról hangra a teljes dalt, ráadásul egy új filmsorozatban.

Egy új amerikai filmsorozat, a Future Man készítői egy ismert Omega-slágert választottak a vége főcímhez. Így minden egyes rész az Addig élj! angol verziójára indul, és a legérdekesebb ebben az, hogy

az Omegának senki nem szólt erről.

A dalt nem suttyomban fordították angolra, hiszen az Omega angol nyelvű lemezein is megjelent a dal Live as Long as címmel. Kóbor János a Kanye Westes ügy után már meg sem lepődött. A Borsnak azt mondta, „a nyáron hívták fel a figyelmemet, egy rajongó szólt, hogy az Omega dala

az egyik legmenőbb amerikai sorozat főcímzenéjében hallható.

Nagyon meglepődtem, bár a Gyöngyhajú lány korábbi esete után már nem is annyira. Letöltöttem a film előzetesét, és tényleg az Addig élj! azaz, a Live as long as ment alatta. A Volt egyszer egy Vadkelet koncert és turné miatt azonban csak most tudunk ezzel foglalkozni.”

Kóbor János azt is mondta, hogy természetesen nem hagyják szó nélkül a dolgot, bár nem szeretnének hosszú jogi vitákba bonyolódni. Egyelőre egy Amerikában élő zenei szakembert kértek fel, hogy derítse ki a részleteket. „Igazából

nem tekintjük lopásnak, inkább büszkék vagyunk,

hogy sikeresek a dalaink külföldön. Most még inkább aktuális lesz egy amerikai turné. Régóta hívnak minket, de eddig nem vállaltuk. Most már igen” – mondta Kóbor János. Az Omegának több lemeze is megjelent angol nyelven, a legutóbbi, a Volt egyszer egy Vadkelet dalai is egy kivételével angolul szólnak. Így szól az eredeti, magyar nyelvű dal:

Itt pedig a filmsorozat főcíme, a dal körülbelül 0:17-kor indul:

Az Addig élj! című dal az Omega 1975-ös Omega 6: Nem tudom a neved című lemezének első oldalán jelent meg először. A zenéjét Molnár György gitáros írta, míg a szövegét az énekes, Kóbor János.