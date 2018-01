David Bowie emlékbulit tartanak pénteken

A Heroes-partik a megjelölt időszak legvagányabb, legfurcsább, legismertebb alternatív zenéit reprezentálják, pénteken David Bowie lesz a főszereplő. Bowie január 8-án lett volna 71 éves, a rá emlékező bulin olyan zenekarok híres dalait is lejátszák, akikre nagy hatással volt.

A Heroes-partika megjelölt időszak legvagányabb, legfurcsább, legismertebb alternatív zenéit reprezentálják, kiemelten a post-punk, a new wave, a dark és gothic, a grunge, a garage rock, a minimal wave, a '80-as indie, az avant-garde és az industrial irányaiból. Minden parti más és más, kiemelt bandákkal, előadókkal készülnek a szervezők. A pénteki esemény David Bowie-nak állít emléket, aki idén január 8-án lett volna 71 éves. Az ő dalain felül azonban azokat a bandákat is hallhatják, akikre hatással volt Bowie zenéje. Például Iggy Pop, Siouxsie And The Banshees, Visage, Peter Murphy (Bauhaus), The Cure, Gary Numan, Talking Heads, Nick Cave, Billy Idol, Nine Inch Nails, Depeche Mode, Nirvana, Foo Fighters és mások. A rendezvényen ketten válogatják a zenéket, Cuvious, a Lilian Goth szíve-lelke, s Wrath, az igen fiatal, de annál érettebb zenei ízlésű szelektor.