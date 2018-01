Tagadja az őt ért vádakat Charles Dutoit világhírű svájci karmester, mégsem vezényelheti tovább a Királyi Filharmonikus Zenekart. A zenekar azt írta, biztonságos környezetet szeretne biztosítani a dolgozóiknak, Dutoit-t pedig négyen is megvádolták szexuális zaklatással, erőszakkal.

Idő előtt távozik posztjáról Charles Dutoit, a brit Királyi Filharmonikus Zenekar (RPO) vezető karmestere és művészeti igazgatója, mert többen is szexuális zaklatással vádolták. A világhírű svájci karmesterrel több szimfonikus zenekar is megszakította a kapcsolatot azóta, hogy három operaénekesnő és egy zenész vádolja azzal, hogyerőszakosan közeledett hozzájuk 1985 és 2010 között. A sértettek között van Paula Rasmussen amerikai mezzoszoprán, aki azt mondta, hogy öltözőjében zaklatta a karmester, és a szintén amerikai Sylvia McNair szopránénekesnő. Két másik vádlója névtelenséget kért.