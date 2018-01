Negyvenhat éves korában váratlanul meghalt Dolores O'Riordan, a The Cranberries ír zenekar énekesnője

Az énekesnőt egy londoni hotelben érte a halál hétfőn. Részleteket ezzel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, csak annyit, hogy Dolores O'Riordan stúdiómunkálatok miatt tartózkodott a brit fővárosban.

Az énekesnő, aki gitározott is, 1989-ben hirdetés útján csatlakozott Noel Hogan és Mike Hoganhoz az együttesben. A The Cranberries albumaiból világszerte több mint negyvenmillió példányt adtak el, legnagyobb slágereik közé tartozott a Zombie, a Linger, a Salvation vagy épp az Animal Instinct.

Dolores O'Riordan szólólemezeket is megjelentetett, Are You Listening? címmel 2007-ben és No Baggage címmel 2009-ben.

Az énekesnő utoljára január 4-én posztolt képet magáról a Twitteren, épp Írországba készült.

bye bye Gio. We're off to Ireland pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 2018. január 4.

Dolores O'Riordan bipoláris depresszióban szenvedett, tavaly pedig több koncertet is le kellett mondani az egészségi állapota miatt, a zenekar közleménye szerint hátproblémái voltak. Karácsonykor a zenekar Facebook oldalán azt írta, hogy jól van - írja a BBC.

Az énekesnő 2014-ben húszévnyi házasság után vált el Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akitől három gyereke született - Taylor Baxter, Molly Leigh és Dakota Rain.

Az ír elnök is részvétét nyilvánította az államfő hivatalának honlapján. "Sajnálattal hallottam Dolores O'Riordan zenész, énekesnő és író halálhírét. Dolores O'Riordan és a The Cranberries óriási hatással voltak a rock és pop zenére Írországban, de nemzetközileg is" - olvasható Michael D. Higgins közleményében.

A politikus mellett zenésztársak is megdöbbenésüknek és sajnálatuknak adtak hangot a hír hallatán. Köztük volt Hozier, a Duran Duran, Jim Corr a The Corrs tagjai közül, valamint a Kodaline együttes.