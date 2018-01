Megint színpadon az Európa Kiadó

Nemcsak egy sima koncertre, hanem egy 4-dalos új EP bemutató koncertjére is készül a hazai underground kultikus csapata, az Európa Kiadó. Január 20-án, most szombaton este a MOM Kultban idén először lép fel a zenekar, amely ezúttal nem csak a régi repertoárral, hanem az új EP dalaival is meg akarja lepni a rajongókat. Ahogy a zenekarvezető, Menyhárt Jenő fogalmazott: ezek az új dalok személyesebbek és tágabb perspektívából tudósítanak a korról és a világról, amelyben élünk. Ilyen módon szellemileg és formailag közelebb állnak az Európa Kiadó korábbi korszakaiban született dalokhoz. A Nincs kontroll című szám, ami az EP címadó dala, először fog elhangzani élőben.

Nem mindennapi élnményben lesz részük azoknak, akik elmennek a fellépésre, hiszen már az előzenekar sem mindennapi. A '80-as évek magyar avantgarde, underground szcénájának ikonikus csapata, a Balaton hozza a felvezetést az Európa Kiadónak. Együttműködésük nem újkeletű, hiszen azok, akik már a rendszerváltás előtt is járták a budapesti zenei „alvilág” koncertjeit, pontosan tudják, hogy szellemiségben a két csapat nagyon közel állt egymáshoz.

Az Európa Kiadó autonóm művészcsoport, de a vérfrissítésre itt is szükség van

Ahogyan a zenekarvezető, Menyhárt Jenő fogalmaz, egy éve alakult át az együttes, és ez az EK javára vált. A dobos, Gyenge Lajos 2010 óta tagja a zenekarnak, ő tehát már az előző formációnak is része volt. Spenót Tóth Zoltán basszusgitáros korábban már két különböző periódusában is megjárta az Európa Kiadót, igaz, azokban az időkben még gitárosként. Így viszont ő csak részben tekinthető új fiúnak. A zenekarral játszik Bujdosó János is, aki már régóta szeretett volna csatlakozni, és akinek teljesítménye mindig is inspiráló volt, így része lett a csapatnak. Kálmán András billentyűst pedig Menyhárt fia, Leo ajánlotta, és nagyszerűen be is vált.

A most szombati fellépésen persze nem csak a régi nagy "slágerek" hallhatók, hanem néhány új dalt is játszanak majd.

Nincs kontroll címmel jön ki márciusban egy 4-számos EP, amelynek a címadó dalát először játsszák majd a MOM Kultban. Menyhárt megfogalmazása szerint inkább mai pop-rock dalok ezek. Személyesebbek és tágabb perspektívából tudósítanak a korról és a világról, amelyben élünk. Ilyen módon szellemileg és formailag közelebb állnak az Európa Kiadó korábbi korszakaiban született dalokhoz.

A mostani fellépésen egyébként az EP anyagát adó négy számról a helyszínen videofelvétel készül. Az ezekből összevágott koncertvideók pedig felkerülnek majd magára a kiadványra is, amely az online megjelenés mellett egy pendrive lesz.

A tavaly őszi négy koncert már azt mutatta, hogy a zenekar nem áll le a turnézással. Erre csak ráerősít az új zeneanyag megjelenése, hiszen vélhetően azt tavasszal és nyáron további Európa Kiadó-koncertek követik.