Bakuban Petőfi-versek lesznek a metróban

Beharangozta idei legfontosabb külföldi rendezvényeit a Balassi Intézet: Bukarestben újra lesz magyar zene fesztivál, illetve Semmelweis Ignác és Molnár Ferenc is felbukkan majd a programok között - összegezte a Magyar Idők.

Idén kétszáz éve született Semmelweis Ignác, ez a téma is megjelenik majd a külföldi intézetek programjaiban – ez remek lehetőség a tudománydiplomáciai kapcsolatok erősítésére, és a magyar orvostudomány eredményeire irányíthatja a figyelmet. Hasonlóan emlékeznek majd meg az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról, Molnár Ferenc születésének 140. évfordulójáról, valamint folytatódnak a Kodály-emlékév és az első világháború centenáriumának programjai is - derült ki a tegnapi budapesti sajtótájékoztatón, amelyen a tavalyi év összegzése mellett a fontosabb, idei rendezvényeket is beharangozták.

A delhi magyar intézet fennállásának negyvenedik, az indiai–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének pedig hetvenedik évfordulóját ünneplik idén, míg Szófiában hetven éve működik magyar intézet, ezért a szmoljani Nagy László-emlékház felújítását is tervbe vették.

Idén januárban zárt a magyar modernizmus festészetét bemutató kiállítás a varsói királyi várban, ezzel ért véget a húsz hónapos lengyelországi magyar kulturális évad. Az évad programjain másfél millióan vettek részt - mondta Hammerstein Judit helyettes államtitkár.