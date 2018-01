Hét új online videó készülhet a médiatanács támogatásával

Csaknem 7 millió forint támogatást nyertek el a médiatanács által meghirdetett Neumann János-pályázat tavalyi első fordulójának sikeres pályázói, hét új online videó, illetve sorozat készülhet. Emellett meghirdették a forgatókönyvírást és a filmtervfejlesztést támogató pályázatot – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtökön az MTI-vel.

Hat magyarországi és egy határon túli pályázó részesült összesen 6,9 millió forint támogatásban a Magyar Média Mecenatúra program Neumann János-pályázatának idei első fordulójában. A harmadik rész is elkészülhet a Tiltott kastélyok című online sorozatból – a magyaridok.hu/videoriport oldalon megtekinthető új epizód Küküllővárra kalauzolja majd el az érdeklődőket. A portálon egy új online tartalom is elérhető lesz, a Vízben élő gyógyerő három epizódban fogja bemutatni a hazai halfogyasztás jótékony hatásait, a természetes és mesterséges vizekben élő halak környezetének ismertetésével.

A Ceglédi TV online oldalára készül egy ötrészes sorozat Vaszary János 150 címmel a 20. század egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar festőjéről születésének évfordulója alkalmából, öt műve bemutatásával. Az index.hu videórovatában lehet majd látni a Magyarország történeteken át című sorozatot, amelyben az egyes epizódokban elmesélt történetek helyszíne adja a következő rész úticélját.

Az Echo TV online felületére két új online tartalom is készül. Az M1 Budapest a kisföldalatti tizenegy állomását ismerteti, a Megfigyelt Budapest pedig öt jellegzetes akciót mutat be a kádári állambiztonság mindennapjaiból. A támogatás révén elkészülhet a határon túli, erdélyi pályázó Borvizek, tájak, székelyek című sorozatának második évada is, amelyet a Filmdzsungel Stúdió online oldalán lehet majd megtekinteni. Az újabb három epizódban a Békás-szorost, a Hagymás-hegységet és Gyergyót ismertetik.

Kizárólag elektronikus úton, február 22-éig lehet jelentkezni az idei, 10 millió forint keretösszegű Egri Lajos forgatókönyvíró- és filmtervfejlesztő-pályázatra. A kiírás szerint tévéfilmekhez, animációkhoz és ezek sorozataihoz kapcsolódó forgatókönyvírásra legfeljebb 1 millió, filmtervfejlesztésre maximum 2,5 millió forintot lehet elnyerni. A médiatanács 500 ezer forinttal támogatja az Aranyszem operatőrverseny helyét átvevő Kovács László és Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díj diák kategóriájának nyertesét.