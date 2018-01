Zámbó Jimmy: Én a közönségből lettem sztár

Halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok. 17 évvel ezelőtt halt meg, és most lenne 60 éves sokak királya, Zámbó Jimmy. Amellett, hogy megítélése sokszínű, mindenképpen beszédes a több százezer rajongó, vagy akár az, hogy annak idején több millióan nézték a temetését a tévében.

Zámbó Jimmy Zámbó Imreként született 1958-ban a VII. kerületben. Négy testvérével együtt már gyerekkorukban zenéltek, elsősorban otthon, zongorán. A testvéreivel együtt énekeltek a Magyar Rádió gyermekkórusában, és Jimmy zenei gimnáziumba, majd a Zeneakadémiára járt, ahol jazz-ének szakon tanult. Már 17 évesen, 1975-ben megszerezte ORI-engedélyét, amivel már hivatalosan felléphetett. A következő években

éjszakai bárokban zongorázott és énekelt.

Majd 1987-ben Amerikába utazott, ahol lemezt is felvett. Egy évvel később visszautazott Magyarországra, és még 1988 tavaszán fellépett a Magyar Rádió Tessék választani! című könnyűzenei műsorában. Nyáron pedig a Valahol bús dal szól című szerzeményével megnyerte a nemzetközi Interpop fesztivál szerzői és előadói díját.

Magyarországon 1991-ben jelent meg első albuma Csak egy vallomás címmel a Magneoton kiadónál. 2000-es haláláig nagyjából évente adott ki lemezeket, és kétszer is volt telt házas koncertje a Budapest Sportcsarnokban. Először 1998 decemberében, majd egy évvel később, novemberben, aminek betervezték a ráadáskoncertjét is még az év végére, de december 15-én leégett a BS, így a BNV egyik pavilonjában volt a harmadik nagy koncert. Évente turnézta körbe Magyarországot, de többször lépett fel külföldön is.

Megosztó figurája volt a rendszerváltás utáni magyar kultúrának, de népszerűségét kár volna vitatni. Az értelmiség mindig is fanyalogva nézte sikereit, de leginkább bármit, ami róla szólt. Százezrek rajongtak érte, és népszerűségéről sokat elmond, hogy 1999-ben saját műsort kapott az RTL Klubon Karácsony Zámbó Jimmyvel címmel, ami a csatorna addigi történetében a legmagasabb nézettséget hozta. Műsora egyébként folytatódott Dalban mondom el címmel, de nem sokáig, mivel 2000. január 2-án jött a hír, hogy Zámbó Jimmy fejbe lőtte magát.

Arról, hogy honnan jött, és hogy a média nem igazán állt mögötte, azt mondta egy interjúban, hogy

én a közönségből lettem sztár.

Többen próbálták már megfejteni tudományos, leginkább szociológiai oldalról sikerének okát. Az biztos, hogy nagyon sokat hozzátett Zámbó Jimmy királyságához, hogy

a legkisebb rést sem hagyta megjelenni közte és rajongói között.

Egy volt közülük, akit valóban felemeltek. Többek szerint királlyá emel(ked)ésében nagy szerepe volt annak, hogy olyan rétegből jött, amelyik abban az időben nem igazán látta magát, a saját világát a médiában. Viszont kedvencük ott lehetett. És ez nekik pont elég volt. Ehhez jött még aztán a hang és a sárm, amiről ez a család is beszámol, akiket 1997-ben otthonukban látogatott meg a Király.

A Zámbó család Jimmy halála óta gyászol, és nincs segítségükre a sokszor jótékony felejtésben, hogy ebben az időszakban mondjuk maguk legyenek a csepeli temetőben szerettük sírja körül. Legidősebb fiáról, Krisztiánról hallani a legtöbbet, aki maga is énekel. 2012-ben az X-Faktor műsorában is szerepelt. Krisztián apja halála óta évente feldolgozza Zámbó Jimmy egy-egy dalát. Legutóbb a már említett, az 1989-es Interpop fesztiválon nyertes dalát, a Valahol bús dal szól címűt választotta.

Kérdések

Zámbó Jimmy 2001. január 2-án, hajnalban máig tisztázatlan körülmények között fejbe lőtte magát csepeli otthonában. Zámbó Jimmyt kórházba vitték, ahol délelőtt belehalt a jobb halántékán behatoló golyó okozta sérülésekbe.

Az első hírek után rengetegen lepték el Zámbó Jimmyék csepeli házának környékét, hogy együtt szorítsanak az énekesért. Több televíziós csatorna is élőben közvetített a helyszínről. Ahogy jó két héttel később is, január 20-án, amikor éppen születésnapján temették el Zámbó Jimmyt. Tízezrek búcsúztatták a helyszínen, és több millióan nézték a tévéközvetítést otthonukból. Sok, a 2001. január 2-ai hajnallal kapcsolatos kérdésre azóta sem érkezett konkrét válasz, de a lényegen persze amúgy sem változtatnának.