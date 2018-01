Hétfőn délután a szervezők bejelentették a 2018-as Sziget Fesztivál első fellépőit. Köztük van Kendrick Lamar, Liam Gallagher is.

Január 22-ére időzítették a Sziget szervezői az idei Sziget Fesztivál első fellépőit. Jön Kendrick Lamar, Liam Gallagher, a Mumford and Sons is. Újra jön a Parov Stelar, és itt lesz a The Kooks, a Clean Bandit is.

A teljes, szerdán közreadott lista:

Kendrick Lamar * Kygo * Mumford & Sons * Liam Gallagher * Bastille * Lykke Li * Parov Stelar * The Kooks * MØ * Kaleo* Zara Larsson * Gogol Bordello * Clean Bandit * Blossoms * Milky Chance * Wolf Alice * Little Dragon * Cigarettes After Sex * Goo Goo Dolls * Fink * Seasick Steve * Nothing But Thieves * Slaves * Everything Everything * Lewis Capaldi * Lemaitre * La Femme * Joe Goddard live * Above & Beyond * Ummet Ozcan * Sam Feldt live * Jay Hardway * The Him * Alle Farben * WhoMadeWho * Shame * Perturbator

A Nagyszínpad headliner sorába érkezik Kendrick Lamar, az elmúlt évek legfelkapottabb és legtöbbet dicsért rappere. A 2012-es good kid, m.A.A.d city és a 2015-ös To Pimp A Butterly is óriási kritikai és kasszasiker lett. Utóbbi számos magazinnál az év albumaként futott be, Lamar több Grammy díjat is elvihetett érte. 2017-ben adta ki a D.A.M.N. című albumát, ami

egyből listavezető lett az amerikai Billboard 200-as listán.

Szintén a nagyszínpados főműsoridőbe készül Kygo. A viharos sebességgel szupersztárrá váló norvég DJ idén novemberben jelentette meg legújabb lemezét, a Kids in Love-ot, melynek turnéjával érkezik Budapestre. Idén nyáron jön a Mumford and Sons, akik rögtön első albumukkal megnyerték a Legjobb Új Előadónak járó Grammy-díjat, második albumuk után világ egyik legjobb zenekaraként töltöttek meg arénákat és kerültek fesztiválok főműsoridejébe. Zenéjük folkos alternatív rock, és ők is a Sziget Nagyszínpadának főműsoridős sávjában lépnek fel.

A Nagyszínpadon lép még föl, de korábbi sávokban

a legendás Oasis egykori frontembere,

Liam Gallagher, a színpadokon mindig nagyot teljesítő Bastille, az indie pop, és az elektronikus zene egyedülálló egyvelegével hódító Lykke Li, az electro swing alapköve, a Parov Stelar, brit indie gitárrock banda, The Kooks, az aranyhangú dán szőkeség, MØ, a klasszikus 70-es évekbeli rockzenét megidéző Kaleo, a nagyszínpad közönségét már többször megtáncoltató Gogol Bordello. Tavalyi elmaradt koncertjét pótolja a Clean Bandit, jön a „szégyentelenül slágeres dalokat" előadó Blossoms és az elektronikával gazdagon fűszerezett folk rock szcéna egyik legismertebb bandája, a Milky Chance.

Az A38 színpadára érkezik a fiatal és rendkívül tehetséges Zara Larsson, a kiváló londoni alternatív rock zenekar, a Wolf Alice, a svéd elektro színtér egyik legizgalmasabb jelensége, a Little Dragon, az ambient popzenéjéről elhíresült világsztár, a Cigarettes After Sex. Itt lesz a szakmában régi motorosnak számító buffalói rock trio, a Goo Goo Dolls, a nagyszerű brit dalszerző-előadó, Fink, a virtuóz blues és slide gitáros nagypapa, Seasick Steve. Az A38 megasátorba lép majd fel az idei Szigeten még – mások mellett - a Nothing But Thieves, a Slaves, az Everything Everything, Lewis Capaldi, a Lemaitre, a La Femme, Alle Farben, Joe Goddard live, a WhoMadeWho, a Shame valamint a francia elektronikus zenész, Perturbator.

Az Arénába jelentkezett már néhány fellépő, ők az Above & Beyond, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway és a The Him, az Amszterdamból érkező DJ-duo.

Az early bird jegyeket január 31-én, 18 óráig lehet megvenni. A 7 napos bérlet gy 82 500 forint lesz, és napijegyet 19 900 forintért lehet előrendelni.