Kedden tartották Dolores O'Riordan temetését. A Cranberries énekesétől százak búcsúztak, egy közeli ismerőse pedig felidézte az első találkozásukat is.

Eletmették Dolores O'Riordant, a The Cranberries egykori énekesnőjét. Korábban megírtuk, hogy a a vasárnapi ravatalon rajongók ezrei búcsúztak el O'Riordantől, akit kedden egy ballybrickeni katolikus templomban temették el. Gyászolók százai érkeztek a szertartásra. O'Riordan annak idején énekelt a helyi kórusban is, és egykori közeli ismerőse, Canon Liam McNamara azt mondta, O'Riordan a zenéjével megszámlálhatatlanul sok embernek segített, többeket átsegített a depresszión is.

A keddi szertartás zártkörű volt, és Dolores O'Riordan Luciano Pavarottival közösen énekelt Ave Mariá-jának felvételével kezdődött. A szentbeszéd keretén belül Canon Liam McNamara visszaemlékezett az első találkozására O'Riordannel.1989-ben volt, O'Riordan zongorázott és énekelt ugyanabban a templomban, ahol a temetését is tartották. „Nagyon intelligens volt, tudta, hogy a tehetségét hogyan tudja továbbfejleszteni, és használni. Azt is tudta, hogy ezt a tehetségét Istentől kapta, és arra kell használnia, hogy másokon segítsen.”

Tragikus robbantásról írták világslágerüket Egy 25 évvel ezelőtti bombatámadás késztette a hétfőn meghalt Dolores O'Riordant, hogy megírja egykori együttese, a The Cranberries legnagyobb slágerét. A Zombie 1994-ben letarolta a könnyűzenei piacot, és maga mögé utasított egy halom nagyágyút. Fegyverek, katonák, Észak-Írország, konfliktus. És az énekesnő érdekes hangja, a fura, hagugrálós éneklési stílus és az a fülbemászó dallam.

Dolores O'Riordan találkozott II. János Pál pápával is, ami után egy interjúban azt mondta, hogy

a hite adja a legnagyszerűbb zenei inspirációkat.

A The Guardian azt írta, hogy részvétet nyilvánított Írország elnöke, Michael D Higgins is.