Méltó nyitás volt a magyarországi cirkuszfesztivál

Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatóját meglepte a Nemzetközi Cirkuszfesztiválon kapott különdíja, amit a Lyrical Circus - Late Night Show című produkcióért kapott. Azt mondta, hogy a rengeteg nemzetközi elismerés, amit Budapesten és Monte-Carlóban egyaránt kaptak a magyarok mind hazánk vezető szerepet igazolja a cirkusz nemzetközi porondján.

Korábban mi is megírtuk, hogy magyar szempontból igen eredményesen zárult a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, és a rendezvény visszhangja is igen pozitív volt. A magyarok nagyon jól szerepeltek, második, harmadik helyezést és különdíjat is kaptak. Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója erről azt mondta az Origónak, hogy a világ vezető cirkuszainak igazgatói egyértelműen azon a véleményen voltak, hogy

a magyarországi fesztivál méltó nyitása volt az európai cirkuszművészet 250 éves évfordulójának.

Szerinte ezzel a fesztivállal nemcsak hírnevet szereztek a magyar művészek, hanem bebiztosították vezető pozíciójukat a nemzetközi porondon. Amellett, hogy Vellai Kriszta második lett levegőszámával, Fehér Ádám és Kassai Benjámin pedig bronz díjat kaptak kínai rúdszámukért, Fekete Pétert is kitüntették a fesztiválon: a Lyrical Circus - Late Night Show című kísérőprogram rendezéséért

megkapta a Firebird Production különdíját.

A Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója azt mondta, az elismerés megoszlik, nemcsak neki, hanem a produkció összes művészének jár a kitüntetés. Fekete Pétert egyébként meglepte a különdíj, hiszen ezt az elismerést általában artistáknak szokták adni, nem pedig egész estés produkcióknak. Tény, hogy a Lyrical Circus - Late Night Show elég különlegesre sikerült, a rendező és a művészek egyetlen éjszaka alatt állították össze, míg egy hasonló kaliberű produkciót általában hetekig próbálnak. Szerencsére másnap

volt egy kis pihenőjük az előadás előtt.

Fekete Péter azt mondta, hogy a Lírai Late Night Show egy útkeresés, a produkcióban a hagyományos körülmények közé keverték a modern, új cirkuszi elemeket. A műsorszámoknak pedig külön-külön is van üzenetük. A 42. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon január 18. és 28. között szóba került a cirkuszigazgatók között a budapesti fesztivál. Fekete Péter azt mondta,

voltak, akik mintaként tekintenek

a Lyrical Circus - Late Night Show című produkcióra, és saját országukban is szeretnének készíteni hasonló előadást. A hab a tortán, hogy a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon is remekeltek a magyarok: Arany Bohóc-díjat kapott ifj. Richter József és csapata, ami Fekete Péter szerint egyértelműen Magyarország vezető szerepét erősíti a cirkusz világában. Februárban és márciusban még láthatóak Budapesten a nemzetközi fesztivál győzteseinek előadásai, március végén két hétig a népszerű Lúdas Matyi-t láthatja a közönség, és nyártól újra lesz a 2016-ban bemutatott Atlantisz gyermekei vízi cirkusz.