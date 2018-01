Óriási sikertörténet ez a fesztivál

A különlegességek fesztiválja lesz az V. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM), hiszen tunéziai és indiai színházak is bemutatkoznak – ezt mondta Vidnyánszky Attila az Origónak, azután, hogy a fesztivál programját ismertették a Nemzeti Színházban. Április 10. és 29. között rendezik az idén a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót, és tizennégy ország 26 előadását láthatja majd a közönség. A MITEM előadásainak rendezői között van Michael Thalheimer, Antonio Latella, Rimas Tuminas, Eimuntas Nekrosius, Vlad Troickij és Valerij Fokin is. Vagyis, rendezők a világ legnagyobbjai közül.

Izgalmas, sokszínű előadások

Az idei fesztivál mottója egy Szophoklész idézet: „Szeretetre születtem, s nem gyűlöletre." Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az V. MITEM fesztiválról szólva a színházak, színházi emberek és a közönség találkozásának fontosságát emelte ki, és azt is elmondta, hogy a nemzetközi színházi fesztiválon a szakemberek és a közönség is megismerheti a különböző országok kultúráját. Az idei MITEM nagyon gazdag kínálattal várja a nézőket, izgalmas, sokszínű előadások várhatók.

Ismét érkezik a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház, amely az idén a Svejk. Visszatérés című darabot mutatja be Valerij Fokin rendezésében.

Szintén Szentpétervárról jön a Tovsztonogov Nagy Drámai Színház a Vihar című előadással. A moszkvai Vahtangov Állami Színház Rimas Tuminas rendezésében adja elő az Oidipus királyt, amely igazi esemény lesz az V. MITEM fesztiválon, mint ahogy különleges lesz a Berliner Ensemble előadása, A kaukázusi Krétakör is a világhírű Michael Thalheimer rendezésében. Ez a színház még egy darabbal, A bádogdob című előadással is jelen lesz a fesztiválon.

Romániából, Sepsiszentgyörgyről érkezik a Tamási Áron Színáz és a sZempöl Offchestra közös produkciója, az Alice – amelyet Bocsárdi László rendez majd. A tallini Városi Színház William Boyd: A vágyakozás című darabját mutatja be, amelyet Elmo Nüganen rendez. Németországból, a Rurh vidéki Nemzeti Színház két előadást mutat be, így a Szerelmed tűz című és a Bohócok 2,5 című darabokat, míg a Belgiumból érkező, antwerpeni Toneelhuis színház A test forradalma/várakozás című darabot hozza a fesztiválra. Libanonból, Bejrútból érkezik az Ali Chahroul Társulat, Tunéziából, Tuniszból pedig a Tuznéziai Nemzeti Színház mutatkozik be.

Az olasz Piccolo Teatro di Milano (Giorgio Strehler egykori színháza) nem először jön a MITEM-re, szinte állandó vendégek a magyar nemzetközi találkozón, most a Pinokkió című darabot mutatják be.

Indiából Parvathy Baul együttese érkezik, Tallinból, Észtországból pedig a R.A.A.A.M. Színház.

A Székelyudvarhelyről érkező Tomcsa Sándor Színház aktuális témát feszeget, a darab címe: Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk. Az ukrán Voszkreszkinyja Tyeatr a Cseresznyéskert című darabot mutatja be – ez szabadtéri előadás lesz, a Nemzeti Színház előtti hajóorrban láthatják majd a nézők.

Szerbiából jön az Újvidéki Színház, Alekszandar Popovszki rendezésében adják elő a Borisz Davidovics Síremléke című darabot. A Lipcséből érkező színház a Don Q című előadást mutatja be. Újdonság az is, hogy jön Zágrábból a Horvát Nemzeti Színház, az Ivanov című darabot mutatják be a világsztár Eimuntas Nekrosius rendezésében, Szlovéniából pedig a Szlovén Nemzeti Színház mutatkozik be.

Négy magyar előadást láthatnak majd a nézők az V. MITEM-en, így a Bánk bánt, amelyet Vidnyánszky Attila rendezett,a Figaro házassága, avagy egy őrült nap emléke című darabot Sardar Tagirovsky rendezésében, valamint a III. Richárd és a Woyzeck című előadásokat, amelyeket ifj. Vidnyánszky Attila rendezett.

Ugyanaz a nyelv, csak mások a szavak

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a MITEM óriási sikertörténet. Három hétig a világ színházi életének középpontja Budapest és a Magyar Nemzeti Színház. Azt is hozzátette, hogy 4,5 millióról az elmúlt években 6,7 millióra emelkedett a színházlátogatások száma Magyarországon, és ez annak is köszönhető, hogy egyre több pénz jut a színházaknak.

A fesztivál megrendezésére a színház az idei évre 200 millió forint támogatást kapott. Végül azt is elmondta, hogy két milliárd forint támogatást biztosított a kormány a Nemzeti Színház korszerűsítésére.

Ezután internetes videós kapcsolaton keresztül bejelentkezett élőben a Piccolo Teatro két művésze, Christian La Rosa és Massimiliano Speziani, és a Pinokkió című előadásukról beszéltek. Azt mondták, hogy Carlo Collodi művét felnőtteknek szóló meseként mutatják be.

Ács Eszter, a Nemzeti Színház színésznője, a Bánk bán egyik főszereplője arról beszélt, hogy a nemzetközi színházi fesztivál óriási lendületet ad a színészeknek minden évben. „Hihetetlenül inspiráló nézni a különböző országokból érkező színházak művészeit színjátszás közben" – tette hozzá Ács Eszter.

Hegedűs D. Géza - aki a III. Richárd című darab egyik főszereplője Trill Zsolt, Eszenyi Enikő és Szűcs Nelli mellett – azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a nemzetközi színházi fesztiválon megláthatják az emberek más ország kultúráját, emberi fájdalmát, drámai helyzetüket a színpadon – mélyen beleláthatunk azok lelkébe, akik a színpadon játszanak. A színház művészete minden más fölé emelkedik, és egyetemes nyelven szólít meg. „Eszembe jut erről egy megtörtént eset. Egy kislány románról magyarra és magyarról románra fordított egy társaságban, amikor egyikük megkérdezte tőle: mondd, nem fárasztó két nyelven beszélni? Mire a kislány azt válaszolta: nem, mert a nyelv ugyanaz, csak mások a szavak. A színházban is a nyelv ugyanaz, csak a szavak mások."

Sokáig, rajongva tudok beszélni a fesztiválról

A tájékoztató után az Origo Vidnyánszky Attilával beszélgetett. A Nemzeti Színház igazgatója azt mondta, hogy míg a tavalyi MITEM a mesterek fesztiválja volt, az idei a különlegességek fesztiválja. „Ennyire változatos, sokszínű még nem volt egyik MITEM sem. Érkezik egy indiai színház, és kinyitottunk egy kaput az arab színházi világ felé is, ami számunkra teljesen ismeretlen világ. Biztos vagyok abban, hogy rácsodálkozunk, mennyire izgalmas, mennyire gazdag és milyen fantasztikus színészek, alkotók dolgoznak az arab színházakban. Talán ezért is mondom azt, hogy ez a különlegességek fesztiválja lesz." – mondta Vidnyánszky Attila.

A MITEM alapelveiről azt mondta: a cél az, hogy a Nemzeti Színházhoz hasonló formában működő külföldi színházakkal keressék a kapcsolatot, de nemcsak az országok nemzeti színházait keresték meg, hanem a formabontó, színházi nyelvújító gondolatok is jelen vannak. „Nem szűkítjük le magunkat, nem csupán egyetlen megszólalási mód, nem egy bizonyos színházi nyelv prioritásai érvényesülnek, hanem nyitottak vagyunk mindenféle színházcsinálás kincsei felé. A nyitottság mellett viszont mi azért mégis Nemzeti Színház vagyunk, ezért fontos a nemzeti színházakkal való kapcsolatunk. Ezek a meghatározóak. És persze folyamatosan azt a fontos kérdést járjuk körül, hogy hogyan lehet a nemzeti kultúránk egyediségét megőrizni ebben a globalizálódó világban, hogyan tudunk gazdagodni, és emellett párbeszédet folytatni – nagy tisztelettel – más kultúra kincseit is befogadva." – mondta az igazgató.

Minden évben egyre nőtt a nézők száma a MITEM-en, tavaly már szinte minden előadás teltházas volt, az összes jegy elkelt, több előadásra pótszékeket kellett betenni. „Az idén elindítottuk a bérletek árusítását úgy, hogy még nem volt ismert, milyen előadásokat láthatnak majd a nézők. Felajánlottuk a közönségnek, hogy vásároljanak három előadásos bérletet – lényegében vakon. Én szkeptikus voltam, nem hittem abban, hogy bárki bérletet venne anélkül, hogy ismerné a darabok címét, ehhez képest több mint háromszáz bérletet adtunk el, amely azt jelenti, hogy több mint ezer jegy elkelt. Ez magáért beszél."

Vidnyánszky Attila beszélt arról is, hogy több színház immár ötödik alkalommal jön vissza a MITEM-re, így az Alekszandrinszkij Színház és az olasz Piccolo Teatro, és minden évben jönnek új színházak is. „Végre itt van Zágráb, végre eljön a szomszédos Szlovén Nemzeti Színház. Azt érzem, hogy itt is áttörünk kisebb-nagyobb falakat. Nagyon örülök, hogy a Berliner Ensemble két előadással érkezik Budapestre. A színházi világ karakteres, megfogható, izgalmas része az utcaszínház. Az idén egy ukrán társulat mutatja be Csehov Cseresznyéskert-jét a Nemzeti előtt lévő hajóorrban. Már csak azért kell izgulni, hogy ne essen az eső. Újra lesznek kiállítások és workshopok. Rajongva, sokáig tudok beszélni a MITEM-ről."

Az idei fesztiválon az aktualitások is teret kapnak – emelte ki Vidnyánszky Attila. „Fel kellett ismernünk, hogy sok kollégánk másként gondolkodik, mint mi, és sokak számára fontos az aktuálpolitikai dimenziók beemelése a színházba. A migránskérdés, az idegenség egy másik kultúrában, a kultúrák találkozása új téma, amely erőteljesen megjelenik a MITEM programjában. Több darab is boncolgatja majd ezeket az aktuális témákat."

Vidnyánszky Attila a beszélgetés végén megerősítette, hogy újra pályázik a színház vezetésére, és a jövő szerdai határidőig beadja a pályázatát.