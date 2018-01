Tizenhét éves kora óta énekel rockegyüttesekben, 1982 óta játszik zenés színházban. Egyedi énekhangja azonnal felismerhető. Szuggesztív színpadi jelenléte maníroktól mentes, jó értelemben nyers és őszinte. Igazi frontember, aki húzza magával az egész produkciót, legyen az rockkoncert vagy színházi előadás. Ahogy a dalban énekli: „csak a szívemet dobom eléd”.

Erdős Péter, a hanglemezgyár mindenható ura mondta róla: a legtehetségesebb proletár énekes. Vikidál Gyula budaörsi születésű karosszérialakatos, aki még sokáig végzett fizikai munkát az éneklés mellett, de nagyon

téved, aki azt hiszi, hogy Erdős doktornak igaza volt.

Vikidál Gyula interjúkban szívesen beszél arról, hogyan tanult énektanártól, hogy az összhangzattan sem vált kárára, illetve hogy milyen hosszú ideig tartott megtanulnia, hogy színházi előadásban mennyire más gesztusokkal kell dolgoznia, mint a rockkoncerten. Vikidál Gyulának az az imázsa, hogy ösztönös művész, de a helyzet ennél bonyolultabb. Talán kevesen tudják róla, hogy együtteseiben részt vett a zeneszerzés és a szövegírás munkájában is.

A hatvanas években mindenki lázasan együttest alapított és művelődési házakban, KISZ-klubokban, építő táborokban meg még az összes elképzelhető helyen tánchoz játszotta a rádióból „lekagylózott” külföldi számokat. Aztán azokból, akik már saját számokat is írtak, kinőtt a magyar rockzene. Erdős Péter meg a többi potentát sokat tett azért, hogy akadályozza ezt a folyamatot, de még így is el lehet mondani, hogy a hetvenes-nyolcvanas években

ugyanolyan színvonalú rockélet volt Magyarországon, mint bárhol a világon.

Vegyük csak azt a négy torkot, aki a Radics Béla emlékére írt számot (A zöld, a bíbor és a fekete) énekli, ami sajnos a másik fiatalon meghalt gitáros és zeneszerző, Bencsik Sándor emlékét is megidézi, hiszen mindkettőjüknek volt fehér gitárja.

Ennek az izmos rockéletnek fontos alakja Vikidál Gyula. Ott volt már a P. Mobil elődjének számító Gesarolban is, aztán a hivatalos szervek „lebeszélték” az együttest a gyomirtó szertől kölcsönvett névről, így lett P. Mobil. Hét év után azonban Vikidálnak azt kellett tapasztalnia, hogy nem halad az „örökmozgó”, a lemezgyár urai nyíltan megmondták, hogy a P. Mobilnak sohasem lesz lemeze.

Közben a Miniből és a Skorpióból távozó zenészek Erdős Péter jóváhagyásával létrehozták a Dinamit együttest, énekesnek pedig sikerült Vikidál Gyulát megnyerniük.

Elkészült két nagylemez, de a közönség mégsem fogadta kegyeibe a némileg mesterségesen létrehozott formációt. A tagok többsége megalapította az ős-Bikinit, míg Vikidál a P. Boxba ment, ami a Pandora's Box rövidítése.

A különböző tagcseréknek köszönhetően az 1980-ban létrejött P. Box-ban egyre többen lettek, akik már a P. Mobilban is együtt zenéltek. 1982-ben Varga Miklóst Vikidál Gyula váltotta az énekesi poszton. Két nagylemez után, 1986-tól pedig az MHV-trió tagja lett: Menyhárt János gitáros, Homonyik Sándor és Vikidál Gyula. Ez az együttműködés 1993-ig tartott.

Vikidál Gyula 1993 és 2007 között részt vett a Boxer munkájában is, ahol már nem írtak új dalokat, hanem a tagok korábbi együtteseinek számait játszották. Volt miből válogatni: P. Mobil, P. Box, Edda, Dinamit, VM Band. Az utóbbi tíz évben Vikidál Gyula a Mobilmánia koncertjein visszatérő vendég.

Nincs igazuk azoknak, akik azon fanyalognak,

hogy miért a régi dicsőségük fényében akarnak egyes zenészek sütkérezni. A P. Mobil számait két együttes is műsoron tartja, P. Box-ból is kettő van. A Dinamit is újra koncertezik. Aztán ott van az Edda, a Beatrice, a Bikini, és még lehetne sorolni. Van közönségigény a hetvenes-nyolcvanas évek rockzenéjére.

Nemcsak fiatalságukon nosztalgiázó öreg rockerek veszik meg a koncertjegyeket, hanem már három generáció van jelen a bulikon. Ez néha kicsit bizarr látvány, ahogy körülnéz az ember, és a lehető legvegyesebb az önfeledten csápolók összetétele. Vannak fiatalok, akik régebbi zenékben találják meg azt az életérzést, amit keresnek. Mostanra nyugodtan

el lehet felejteni, hogy a könnyűzene valamiféle generációs jelenség lenne.

Nem öregednek ki a zenészek, és nem öregszik ki a közönség sem. Kiscsillag- vagy Quimby-koncerteken is gyakori jelenség anya a tinédzser lányával, és anyu sem csak gardedámnak érkezik. Ha úgy alakul, Vikidál Gyulával is együtt süvölti öreg és fiatal, hogy

nálam mindig két forint ez a dal.

Miközben Vikidál a magyar rockzene meghatározó figurája volt, ezzel párhuzamosan zenés színházi színész lett belőle. Persze mindenki egyből rávágja: Koppány az István, a király-ból. Ez valóban ikonikus szerepe Vikidál Gyulának, sokáig nem is játszotta más. Érdekességképpen meg lehet említeni, hogy amikor Máté Péter Londonban járt és a West Enden musicaleket látott, akkor óriási lelkesedéssel látott itthon munkához mint zeneszerző. A Krízis előadása 1982-ben nem aratott sikert, Máté Pétert pedig korai halála megakadályozta abban, hogy mást is alkosson a műfajban. Ebben az elfelejtett előadásban játszott először színészként Vikidál Gyula. Ezután jött az István, a király mindent elsöprő sikere 1983-ban.

Pedig maga a mű elég nehezen született meg, tulajdonképpen egy évtized telt el az ötlet felmerülése és a megvalósulás között. 1973-ban mutatta be a Vígszínház az Egy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadását, ekkor kiderült, hogy a rockzenének van keresnivalója a színházi világban is. Szintén 1973-as a Jézus Krisztus Szupersztár című film is, ami nagy hatással volt Koltay Gáborra, valami hasonlót szeretett volna létrehozni. Ő biztatta az alkotókat (Boldizsár Miklós, Szörényi Levente, Bródy János), hogy a magyar államalapítás legyen a téma. A történelmi igazsághoz tartozik, hogy Szent Istvánnak több lázadást is le kellett vernie, csak a későbbi krónikák nagyították fel Koppány szerepét. Aztán az István, a király már egyenrangú ellenfelekként mutatja be őket, de éppen ettől lesz dramaturgiailag nagyon kiegyensúlyozott. Elhangzik két mondat. (1) „Pogány itt mindenki, ha velem van és nem Istvánnal.” (2) „Istennel vagy Isten nélkül, Koppány téged nem szolgál.” Ezért jelentős mű az István, a király: át kell érezni a két ellenfél saját igazságát, mérlegelni kell, őrlődni.

Csakhogy az ősbemutatón történt egy kis „baleset”: a bukásra ítélt oldalon megjelent a magyar rock három fajsúlyos egyénisége: Vikidál Gyula, Deák Bill Gyula és Nagy Feró. Ráadásul Szörényi Levente zúzós, kemény rock számokat írt nekik. A másik oldalon is vannak megkapóan lírai pillanatai Istvánnak (Varga Miklós énekelte), de a zene néha a sramli színvonalára süllyed. Augusztus 20-án monumentális bemutató a Városligetben, csendes tömegtüntetés a szocialista rendszer ellen. Siker a mozikban. Hatalmas példányszámban fogyott a lemez. A magyar népet szíven találta az István, a király. Főleg amikor Vikidál Gyula arról énekelt: „Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár”. A Nemzeti Színház műsorára tűzte a darabot, az ősbemutató szereplői közül egyedül Vikidál Gyulát vették át. Később volt előadás a Népstadionban meg Csíksomlyón is: sokáig csakis Vikidál Gyula volt elképzelhető Koppányként. Közel ötszázszor játszotta el a szerepet.

A Rockszínház 1980-ban alakult meg az Evita bemutatójával, és nemsokára felfedezték maguknak Vikidál Gyulát. Aki negyven felé közeledve elkezdte megtanulni a színész szakmát. Mert lássuk be, akármilyen impozáns jelenség mint Koppány, nem tesz többet vagy mást, mint amit egy rockkoncerten szokott. A Rockszínházban számos előadás részese volt: Légy jó mindhalálig, Utazás, Sakk, Jézus Krisztus Szupersztár (Pilátus szerepében), ikonikus alakítása Jean Valjean lett a Nyomorultak-ban. Nagy szerep, nehéz szerep és semmi köze Koppányhoz vagy a P. Box valamelyik slágeréhez.

A Rockszínház után a Madách Színház kínált musicalszerepeket Vikidálnak: József és a színes, szélesvásznú álomkabát (a Fáraó szerepében), Az Operaház fantomja, Hegedűs a háztetőn, Isten pénze, Mária evangéliuma (János apostol szerepében). Aztán meglepő fordulattal a Nyomorultak műsorra tűzésekor nem Jean Valjean, hanem Javer szerepét kapta meg. Azóta már volt püspök is ugyanebben az előadásban. Egyik interjújában ironikusan jegyezte meg, hogy szerinte már a teljes háromórás darabot el tudná énekelni. Vikidál Gyula rendszeresen részt vett Koltay Gergely és a Kormorán együttes színpadi produkcióiban is A kiátkozott-tól az Itt élned, halnod kell-ig. Dobó Istvánt játszotta a Honvéd Együttessel az Egri csillagok zenés változatában. Ha csak rockénekes lett volna, vagy ha csak zenés színházi színész, akkor is figyelemre méltó lenne az életműve. Nehéz is volt összeválogatnia a Papp László Sportarénában tartott születésnapi koncertjére a műsort.