Ők a Budapesti Tavaszi Fesztivál első fellépői

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül fellép az Akvárium Klubban a Tale Of Us, valamint a Henrik Schwarz és Bugge Wesseltoft duó is. Mindkét fellépő újszerű előadással érkezik Magyarországra április elején.

Az Akvárium Klub idén is a Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelt helyszíneként vesz részt a március 30. és április 22. között tartó programsorozaton. A szervezők két fellépő nevét már el is árulták: legújabb élőzenei előadásával érkezik a német producer és zeneszerző, Henrik Schwarz és a norvég jazz-zongorista, Bugge Wesseltoft, illetve szintén az Akváriumban lép majd fel a népszerű kanadai-amerikai duó, a Tale of Us is.

Az egyedülálló DJ-producer páros, a Tale of Us elsősorban arról híresek, hogy újrateremtik az elektronikus zene hagyományait. A house-ot és a technót kombinálják pop-, nu-disco-, sőt időnként rockdallamokkal. Karm Torontóban született, míg Matteo New Yorkban, ám a páros végül Olaszországban, Milánóban találkozott. Később, amikor Berlin lett az elektronikus zenei élet központja, maguk is a pezsgő klubéletet választották, és odaköltöztek. Zenei munkásságukat olyan művészek inspirálták, mint Nils Frahm vagy Ludovico Einaudi. 2011-es felbukkanásuk óta rendszeres fellépői a legnagyobb nemzetközi fesztiváloknak és kluboknak, 2018-ban pedig az olasz duó készíti a Fabric klubhoz tartozó, nemsokára jubiláló kiadó soron következő, 97. darabját. Az Akvárium Klubba április 6-án érkeznek.

Szintén itt, a Budapesti Tavaszi fesztivál keretében lép majd fel április 14-én Henrik Schwarz és Bugge Wesseltoft, akik improvizatív fellépéseiken az elektronikát és a jazzt ötvözik. A Klubba most a Scripted & Prepared Pianos című legújabb élőzenei performanszával érkező duó ebben az esetben is a régi és az új kapcsolatát vizsgálja, azonban most kizárólag akusztikus hangzásban. A program meghatározó szereplői két koncertzongora, ám az egyik a hagyományostól eltérően egy számítógéppel lesz összekapcsolva. A zenei programozással vezérelt hangszer lejátssza az improvizatív jelleggel programozott komplex ritmusokat és ezeket formálja át a zongora saját hangzásvilágára. Az ember és a gép, a hangszer és a program sajátos kapcsolatából épül fel ez a teljesen egyedülálló zenei performansz, mely szürreális hangzásvilágba repíti a közönséget.