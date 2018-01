Mind a hat jelölését díjra váltotta Bruno Mars a 60. Grammy-díjak átadásán hétfőre virradóra New Yorkban. A hawaii születésű dalszerző-énekes a legfontosabb kategóriák közül háromban is diadalmaskodott. A rapper Kendrick Lamar is hat Grammyt kapott, a legtöbb jelöléssel rendelkező Jay-Z viszont üres kézzel távozott.

A Grammy-díjakat több tucat kategóriában ítélik oda, ezek közül a legfontosabb az év albuma, az év dala, az év felvétele és az év felfedezettje.

Az este nagy nyertese Bruno Mars volt, aki már a gálát megelőző órákban kapott három Grammyt az R&B kategóriákban, később aztán átvehette That's What I Like című slágeréért az év dalának járó, 24K Magic című számáért és az azonos című lemezért pedig az év felvételének és albumának járó Grammyket.

A rapper Kendrick Lamar hét jelöléséből ötöt díjra váltott az amerikai zeneipar legjelentősebb elismeréseinek átadásán. A kaliforniai előadó a rap kategória összes díját besöpörte: Grammyt kapott a Rihannával közösen előadott Loyalty című számért, a Humble. című felvételért három szobrocskát is átvehetett, emellett Damn című albuma is díjat ért a legjobb rap album kategóriában.

A legtöbb kategóriában, nyolcban Jay-Z-t jelölték, ő azonban üres kézzel volt kénytelen távozni a gáláról.

Az év felfedezettje Alessia Cara kanadai énekesnő lett.

A pop kategóriákban két Grammyt kapott Ed Sheeran, aki nem vett részt a gálán, Shakiráé lett a legjobb latin albumért járó díj, míg a legjobb elektronikus zenei album a német Kraftwerk formáció 3-D The Catalogue című lemeze lett. Megkapta harmadik Grammy-díját a Rolling Stones: Blue & Lonsome című lemezük a legjobb hagyományos blues lemez kategóriában nyert.

Posztumusz kapott Grammy-díjat mások mellett Carrie Fisher színésznő és Leonard Cohen énekes.

A háromórás nagyszabású gálát Kendrick Lamar nyitotta meg, lendületes produkciója alatt táncra perdül a Madison Square Garden közönsége. A gála 15 év után tért vissza New Yorkba, a hírességek jelentős része pedig fehér rózsát viselt a nők elleni szexuális erőszak és hátrányos megkülönböztetés miatt tiltakozva. A műsorban megemlékeztek azokról, akik koncerteken haltak meg és a show nem volt mentes a politikától sem: Hillary Clinton zenészek társaságában olvasott fel Michael Wolff Tűz és düh – Trump a Fehér Házban című bestselleréből.

A ceremóniát 15 év után ismét New Yorkban rendezték, a Madison Square Gardenben tartott show házigazdája James Corden volt, fellépett mások mellett Lady Gaga, Pink, Elton John és Sting is.

Az elismerésekről az amerikai lemezakadémia 13 ezres tagsága szavazott.