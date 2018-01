Leslie Mandokit és zenésztársait ünnepelték New Yorkban

Nagysikerű, teltházas koncertet adott a Madison Square Garden Beacon Theatre-ben a Mandoki Soulmates. A koncerten Charlie volt a meghívott vendég. Leslie Mandoki és többszörös Grammy-díjas zenésztársai is meghívást kaptak a 60. jubileumi zenei gála eseménysorozatára, amelynek keretében Párizs, London, Berlin és Cannes után New Yorkban mutatták be tegnap este a Wings of Freedom produkciót. Amivel 1956-ra, a magyar forradalomra emlékeztek.

Magyar vonatkozású esemény is volt a 60. jubileumi Grammy-díjátadó keretén belül. Hétfő este a ManDoki Soulmates adott nagy sikerű teltházas koncertet New Yorkban, a Madison Square Garden Beacon Theatre-ben, ahol Charlie volt az egyik meghívott vendég.

Amint azt korábban megírtuk, nem ez volt az első alkalom, hogy a két művész, egyszerre állt színpadra: legutóbb Charlie december 29-én a Sportarénában adott koncertet 70. születésnapja alkalmából, ahová Leslie Mandokit is meghívta.

„Eljátsszuk az életünket azokkal a kollégákkal, akiket szeretek. Rengeteg lemezt csináltam, nehéz összeállítani egy jubileumi műsort” - mondta Charlie a decemberi koncertje előtt. 1997-ben jelent meg Leslie Mandoki Találkozások című lemeze, amelyen Cserháti Zsuzsa, Demjén Ferenc, Somló Tamás, Zorán mellett Charlie is szerepelt legendás angol és amerikai művészekkel.

Leslie Mandoki és többszörös Grammy-díjas zenésztársai is meghívást kaptak a 60. jubileumi Grammy-gála eseménysorozatára, amelynek keretében Párizs, London, Berlin és Cannes után New Yorkban mutatták be hétfő este a Wings of Freedom (Szabadság szárnyai) című produkciót. A jótékonysági gálaestet Mandokiék részben a Grammy-díjazottak tiszteletére, részben pedig az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére tartották. Maga a ManDoki Soulmates szintén Grammy-díjas. „Egyik reggel a három gyermekemmel kávéztam, és meséltem nekik az édesapámról, 1956-ról, és arról, hogy ez mi mindent jelent nekünk, magyaroknak. S akkor megfogant bennem a gondolat, hogy muszáj emléket állítanom '56-nak és a szabadságnak” - mondta Leslie Mandoki az MTI-nek telefonon.

A világhírű művész azt is elmondta, hogy így született meg először egy könyv, ennek nyomán egy film a szabadságvágyról, majd 12-13 hónappal ezelőtt az ötlet, hogy ezt színpadra is állítsa. Ez a színpadi feldolgozás már komoly sikereket ért el. Bajorországban Európa Érdemrendet, a párizsi MIDEM-vásáron pedig nagydíjat kapott. Mandoki a koncert előtt azt mondta, hogy nagy öröm és izgalom a New Yorki-i debütálás.

Leslie Mandoki és a Soulmates A Németországban élő Leslie Mandoki (Mándoki László) 1992-ben alapította a Mandoki Soulmates nevű zenekarát, olyan híres és elismert művészek részvételével, mint Al Di Meola amerikai dzsesszgitáros, Ian Anderson a Jethro Tullból, Jack Bruce a Cream együttesből és az amerikai Bobby Kimball, aki azután költözött Németországba, hogy kilépett a Totóból. A New York-i koncerten Bobby Kimball (Toto), John Helliwell és Mark Hart (Supertramp), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Nick van Eede (Cutting Crew), Cory Henry, Randy Becker, Bill Evans, Till Brönner és a legendás Klaus Doldinger mellett a 70. születésnapját ünneplő Charlie is fellépett a lelkitársakkal, így a legendás Jég dupla whiskeyvel is elhangzott New Yorkban. A Németországban élő Leslie Mandoki (Mándoki László) 1992-ben alapította a Mandoki Soulmates nevű zenekarát, olyan híres és elismert művészek részvételével, mint Al Di Meola amerikai dzsesszgitáros, Ian Anderson a Jethro Tullból, Jack Bruce a Cream együttesből és az amerikai Bobby Kimball, aki azután költözött Németországba, hogy kilépett a Totóból. A New York-i koncerten Bobby Kimball (Toto), John Helliwell és Mark Hart (Supertramp), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Nick van Eede (Cutting Crew), Cory Henry, Randy Becker, Bill Evans, Till Brönner és a legendás Klaus Doldinger mellett a 70. születésnapját ünneplő Charlie is fellépett a lelkitársakkal, így a legendás Jég dupla whiskeyvel is elhangzott New Yorkban.

Két nappal a 25. Sziget előtt szintén Budpesten lépett föl Leslie Mandoki, és a ManDoki Soulmates, az egyik sztárvendég akkor is Charlie volt.

Akkor Leslie Mandoki az Origónak azt mondta, hogy Charlie nélkül elképzelhetetlen lenne egy budapesti fellépés, már a Soulmates tagjai is elvárták tőle, hogy meghívja az énekest.

Az akkor 17 éves Mándoki László 1970-ben alapította első zenekarát, a Tigert, miközben vegyipari technikumban tanult. Később a közgazdasági egyetemre járt, majd mikor megalakította második zenekarát, a Jamet, otthagyta a Közgázt és a Zeneakadémiára jelentkezett.

Ekkor már működött egy másik zenekara is, a Mándoki-trió. A zenekarokban dobos volt, de a Jamben énekelt és dalszövegeket is írt. Akkora sikerük volt, hogy nem csak a hazai fesztiválokon, koncerttermekben léptek fel, hanem a környező – természetesen szocialista – országokba is meghívták őket. A Jam végül azért oszlott fel 1974-ben, mert hármójukat behívták katonának. Mándoki ezek után a trióra koncentrált, de hamar rá kellett jönnie, hogy az akkori Magyarországról indulva semmi esélyük nincs a világ különböző helyein, vagy akár a világ különböző zenészeivel együtt fellépni. Elviselhetetlen volt számára a kommunista diktatúra, ezért két barátjával disszidált.

Egy ideig menekülttáborban is volt, majd kocsmákban és bárokban zenélt, és ezek után kapott stúdiózenészi állást Münchenben. Egyre nagyobb sikereket ért el, majd 1982-ben saját stúdiót alapított, ahol első szólólemezét is rögzítette, ami Back to Myself címmel jelent meg. A szóló karrierje mellett rengeteg világsztárral (többek között Bonnie Tylerrel, Phil Collinsszal, Lionel Richie-vel) dolgozott együtt producerként, és összehozta a Man Doki Soulmates nevű projektjét is, ami a MIDEM-en kapott életműdíjához is hozzájárult.

Leslie Mandoki zeneszerzőként és producerként dolgozott például az Audinak és a Bayern Münchennek is, és ő Angela Merkel egyik kampánytanácsadója, ő szerezte a német kancellár több kampánydalát is.