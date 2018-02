A női energiák hiánya miatt áll össze újra a Spice Girls

Szusit ettek és pezsgőt ittak a lányok az első Spice Girls-találkozón. 2012 óta nem találkoztak mind az öten egyszerre, most pedig a nosztalgiázáson kívül az új közös terveikről is beszélgettek.

Ahogy megírtuk, a múlt héten ült össze a Spice Girls teljes csapata, és nem is véletlenül. Új közös projektjeikről egyeztettek. A találkozó részleteiről most Emma Bunton számolt be egy reggeli beszélgetős műsorban. Kiderült, hogy

rendesen fogyott a szusi és a pezsgő

is az összejövetelen. Bunton azt mondta, hogy „nagyon jó volt újra beszélgetni a lányokkal. Felelevenítettük a régi szép időket, és beszélgettünk a gyerekekről. Csodálatos volt.”

A Spice Girls-tagok nemcsak nosztalgiáztak, hanem a jövőjükről is szó esett. Bunton azt mondta, elég sok lehetőségük van, és

a világnak most szüksége van a női energiákra.

Mel C azóta ugyancsak elmondta a kis egyeztetésükről, hogy a jövőről szólt, aztán hozzátette azt is, hogy „a lehető legrosszabb, amikor a showbizniszben titkolóznak, nem igaz?”- mondta, és azt is hozzátette, hogy a megbeszélés még csak a kezdeti stádiumban van, még semmi nincs kőbe vésve, de egyszerűen élvezik, hogy újra együtt lehetnek - írja az NME.