Magyarországra kerül Gábor Áron rézágyújának egy darabja

Többek között a Gábor Áron által öntött rézágyúk egyetlen megmaradt darabja is Magyarországon lesz látható addig, amíg a Székely Nemzeti Múzeumot felújítják. A múzeum igazgatója azt mondta, hogy nem szeretnék a legértékesebb műemlékeiket raktáron tartani, így tavasztól Magyarországon több helyszínen is nyílnak tárlatok a székely tárgyakból.

Magyarországon mutatja be gyűjteményeit a Székely Nemzeti Múzeum, mert a sepsiszentgyörgyi épületet felújítás miatt egy időre kénytelenek bezárni. Vargha Mihály az intézmény igazgatója azt mondta, hogy nem szeretnék a legértékesebb gyűjteményeiket raktáron tartani a felújítás idején, ezért azt tervezik, hogy egyes kiállításaikat körbeviszik Magyarországon, de akár Romániában is. Ennek megfelelően augusztus 22-én nyitják meg Budapesten a Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia kiállítótermében a Pantheon című képzőművészeti kiállításukat, amely keretében a legfontosabb klasszikus képzőművészeknek, Mattis-Teutschnak, Nagy Albertnek, Jecza Péternek, Gazdáné Olosz Ellának, Baász Imrének állítanak emléket.

A Lészen ágyú című kiállítást, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc háromszéki eseményeit foglalja össze, 2019 tavaszán a budapesti Hadtörténeti Múzeumban mutatják be. A kiállítás legértékesebb tárgya a Gábor Áron által öntött rézágyúk egyetlen megmaradt példánya lesz. Vargha Mihály azt mondta, ha már 800 kilométert utazik Budapestig a gyűjtemény, azt szeretnék, hogy minél több magyarországi centrumba eljusson. A Pantheon kiállítás időszakos befogadására eddig Veszprém és Szeged, a Lészen ágyú kiállítás befogadására pedig Szeged, Kecskemét és Székesfehérvár jelentkezett. Az igazgató elmondta, hogy a Székely Nemzeti Múzeum 1900-ban már részt vett a párizsi világkiállításon, de azóta csak gyűjteménye egyes tárgyai jutottak el külföldi kiállításokra. Ez lesz az első alkalom, amikor székhelyétől távol a legértékesebb gyűjteményeivel mutatkozik be az intézmény. Mind a képzőművészeti, mind a történeti kiállítás része lesz egy olyan bemutató is, amely Erdélyről, a székelyekről, Kós Károlyról, a sepsiszentgyörgyi épület tervezőjéről közöl információkat, hogy valamennyi látogató megfelelő felvezetést kapjon a kiállított anyaghoz. A Székely Nemzeti Múzeum sepsiszentgyörgyi épülete a felújítás kezdetétől várhatóan két és fél-három évig marad zárva a látogatók előtt.