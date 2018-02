Nem volt botrány a Kossuth-díjas művész, Hobo február 2-i akusztikus blues estjén. A koncert rendezett keretek között, nagyon jó hangulatban zajlott le, és a közönség soraiból egyetlen egy rajongó sem tett panaszt felénk – ezt a közleményt adta ki a Muzikum Klub, miután olyan hírek jelentek meg, hogy Hobo a rajongójára támadt, magából kikelve tombolt, emiatt sokan otthagyták a koncertet. A Muzikum Klub közleményében azt is leírta, hogy soha semmilyen incidens nem volt a működésük hat éve alatt, és ezen az ominózus Hobo-koncerten történteket sem tekintik annak – így március 30-ra ismét meghívták Földes Lászlót, hogy ismételje meg a koncertet, ugyanis olyan hatalmas volt az érdeklődés, hogy nagyon sokan nem fértek be a terembe. Az Origo több nézővel beszélt telefonon. Azt szerettük volna megtudni, hogy pontosan mi történt a koncerten.

„Az első sorban álltam" – mondta az egyik rajongó. Nevét, telefonszámát megadta, de azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Azt is mondta, hogy pontosan látta, hogy mi történt.

„Szintén az első sorban, nem messze tőlem állt egy – valószínűleg – ittas férfi. Ezt persze nem tudom pontosan, hogy tényleg részeg volt-e de a mozgásából és a viselkedéséből erre következtettem. Hobo átszellemülten énekelt a színpadon, becsukta a szemét, és ekkor – ha jól láttam – egy 20 forintost vagy egy 200 forintost dobott felé ez a rajongó. Hobo ezt először nem vette észre, hiszen – ahogyan már mondtam – csukott szemmel énekelt. Erre a férfi nem hagyta annyiban, Hobo arcába tolta a pénzt. Azt tudni kell, hogy ez egy klubkoncert volt, kis színpaddal – és az első sorban álló nézők lényegében egy-másfél méterre vannak az énekestől. Szóval a férfi erőszakosan Hobo arcába nyomta az aprópénzt. Ekkor Hobo kinyitotta a szemét, és – úgy láttam – megijedt, és persze reagált is. A fickó felé rúgott, mint egy álmából felriasztott ember, akire rátámadtak. Ösztönből így védekezett – rúgott. De nem érte el a férfit. Ez után odaszólt neki, hogy menjen onnan, ne zavarja a koncertet. A férfi hátrébb lépett, nem dobált tovább, de hadonászni, mutogatni kezdett, és ordibált valamit. Ekkor Hobo lejött a színpadról – pontosabban lelépett, hiszen ott nincs nagy színpad, éppen csak egy kisebb dobogó -, határozottan odalépett a fickóhoz, és azt mondta: menjen innen. Azt nem tudom, hogy mondott-e bármilyen csúnya szót – erre nem emlékszem. De azt biztosan állítom: fizikai kontaktus nem volt. Olyat is lehetett olvasni, hogy a rajongó megérintette Hobót, és erre lett ideges. Ez egyszerűen nem igaz. Vagyis abban az értelemben igaz, hogy a férfi pénzt dobált a színpadra, majd Hobo arcába tolt egy érmét. Ez pedig elég ijesztő lehetett. Amikor Hobo elzavarta a férfit – aki egyébként el is ment -, a koncert folytatódott, továbbra is teljes telt házzal. Egy gombostűt nem lehetett leejteni a koncert végéig, annyian voltunk. Én úgy gondolom, hogy ez nem volt valódi incidens. Hobót felzaklatták a történtek. Érzékeny, művészember. Ha valaki ismeri a munkásságát – és én ismerem -, jól tudja, hogy végtelenül tiszteli a mestereit – ahogyan ő fogalmaz mindig az interjúiban. József Attilától kezdve Morrisonig, Allen Ginsbergtől Villonig, vagy Tom Waitstől Viszockijig. Az egész életét annak szenteli, hogy a mesterei előtt tisztelegjen. Ez az ominózus klubkoncert is egy ilyen koncert volt: egyebek mellett Tom Waits-, Doors- és Cseh Tamás-dalokat játszott. A fickó pedig épp a Batthyány tér blues című dal közben kezdett el őrjöngeni és dobálózni, amelyet Cseh Tamás írt Hobónak. Ha jól tudom, jó barátok is voltak – Cseh Tamás és Hobo. Szóval, ez tényleg felzaklathatta a művészt."

Egy másik néző, aki szintén nevét és elérhetőségét megadta, de kérte, ne írjuk le a nevét, azt mondja, a terem közepén állt, és szerinte ez az incidens eltörpült a koncerthez képest. Ahogy visszaemlékezett: valami történt a reflektorok fényében, ha jól látta, akkor egy rajongó az első sorból pénzt kezdett dobálni a színpadra. Ezt persze Hobo nem láthatta először, mert egyfelől csukott szemmel énekelt, másfelől pedig, olyan erős volt a szemébe világító reflektorfény. A férfi közelebb ment, és valamiért hadonászni kezdett Hobo arca előtt, erre lett figyelmes Hobo. Ez után már csak annyit látott, hogy Hobo lement a színpadról, kiabált a férfival, aztán visszament a színpadra. A koncert pedig jó hangulatban folytatódott tovább. Többször a közönség közé ment, ott énekelt, néha a rajongók bele is énekeltek Hobo mikrofonjába – vagyis az incidens egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét az estre. Azt hiszem, Hobo megijedhetett ettől a hadonászó, dobálózó rajongótól, amely egyébként valóban ijesztő volt. Ez nem normális magatartás, azt gondolom. Amit pedig az interneten olvastam a koncertről, az inkább rosszindulatú és sértő volt – ugyanis egyáltalán nem igaz, amit leírtak" – tette hozzá a néző.

„Olvastam az interneten a koncertről, és megdöbbentem, amit írtak, ugyanis szó sem volt botrányról. Hogy lehet ilyet kitalálni?" – mondta egy nő, aki szintén ott volt a koncerten. „Annyit láttam, hogy Hobo lejött egy percre a színpadról, valamit mondott egy rajongónak, aki aztán elment. Hobo felesége is azonnal odament, de tényleg egy perc után rendeződött minden, Hobo visszament a színpadra, és folytatódott tovább a koncert. Semmiféle balhé nem volt, inkább kisebb incidensnek mondanám, vagy még annak sem. Az sem igaz, hogy sokan otthagyták a koncertet. Végig telt ház volt. Mi messzebb álltunk, így nem is tudom pontosan, hogy mi történt, csak a szünetben hallottam, hogy valaki meg akarta dobni Hobót, meg hogy a színpadon találtak fémpénzeket. Gondolom, ettől ijedhetett meg a művész" – mondta.

„Az első szám egy instrumentális dal volt, vagyis Hobo még nem volt a színpadon, csak a második számra jött ki" – mondta egy férfi, aki a teremben hátul állt, onnan nézte a koncertet. „Azért mentem hátra inkább, hogy onnan hallgassam, mennyire jól szólnak a dalok. Onnan egyébként nem lehetett látni, hogy mi történik a színpadon, vagy a színpad előtt. Azt vettem észre, hogy Hobo lement a színpadról, és egy embert felszólított, hogy ne zavarja az előadást. Aztán pedig folytatta a koncertet. Igazából a szünetben tudtam meg, hogy mi történt, és úgy hallottam, hogy Hobo nem látta, hogy a férfi mit csinál, nagyon erős reflektorfények világítottak a szemébe, csak azt érzékelte, hogy hadonászik az arca előtt az a fickó – valaki azt is mondta a szünetben, hogy Hobo azt hihette, meg akarja ütni az a férfi. De nem megütni akarta, hanem pénzérméket dobált felé. A koncert második felének az elején egyébként Hobo el is mondta a közönségnek, hogy hogyan történt pontosan ez a pénzdobálós történet."

Kiss Zoltán zenészt is elértük telefonon, aki Hobóval lépett fel a február 2-i klubkoncerten. „Nem volt semmi dráma" – mondta az Origónak. „A férfi az első sorban állt, hadonászott, és kétszáz forintosokat dobált fel a színpadra. Őszintén, megalázó és ijesztő is volt egyben. Egyfelől, ez nem lakodalmas koncert, másfelől pedig félő volt, hogy akár egy zenészt, akár a hangszerét eltalálja egy kétszáz forintos. Ha a hangszeremet eltalálja egy ekkora pénzérme, akár meg is sérülhet. Hobo nem látta egy ideig, hogy az úriember dobálózik, aztán egyszer – úgy láttam – hirtelen rúgott egyet, de nem érte el a férfit, aztán leugrott a színpadról, és megkérte a fickót, hogy ne csinálja tovább, ne dobálózzon. Semmilyen fizikai incidens nem volt. Aztán a férfi elment – azt hiszem, jól is tette -, és a koncert nagyon jó hangulatban folytatódott tovább. A szünet után Hobo el is mondta a közönségnek, hogy mi történt, és elnézést kért".

Kőmíves András, a Muzikum programszervezője azt mondta az Origónak: egy vendég meglehetősen ittas állapotban dobálni kezdte Hobót. „Nem arról volt szó, hogy Hobo rángatta meg a rajongóját, hanem éppen fordítva. Ez a férfi támadt a művészre, dobálni kezdte aprópénzzel. Szitkozódott, legyintgetett Hobo felé. A művész lejött a színpadról, arra kérte, hogy távozzon, és minden folytatódott tovább. A koncert végén pedig alig tudtam kijönni a teremből, olya sokan voltak. Mivel óriási volt az érdeklődés, Hobót újra meghívtuk, így március 30-án újabb koncertet ad nálunk – várhatóan hasonlóan nagy sikerrel. Nyilván, azt mindenki gondolhatja, hogy ha bármilyen botrány, balhé vagy atrocitás történt volna, nem hívtuk volna vissza a művészt. De mivel ilyen egyáltalán nem történt, várjuk az újabb koncertet, és tényleg azt tanácsoljuk az érdeklődőknek, hogy minél hamarabb vegyék meg a jegyet, mert újra telt házra számítunk."